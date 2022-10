Amsterdam : un enchevêtrement plein d’enchevêtrements et d’affrontements qui revalorise l’amitié

L’amitié est un lien qui se construit sur la base de la confiance, de l’amour et de l’égalité. Et c’est quelque chose que David O Russel a réussi à démontrer dans son nouveau film, amsterdam. Ce film sort en salles demain 6 octobre et raconte l’histoire de trois amis qui ont marqué l’histoire des États-Unis. Mais, la vérité est qu’avec un casting stellaire et une intrigue digne d’être capturée, ce film ne parvient qu’à divertir, bien que décevant dans une certaine mesure les téléspectateurs.

Pour commencer, il faut le faire pour le mieux et c’est l’intrigue. amsterdam nous ramène aux années 1930 où nous rencontrons un médecin excentrique nommé Burt Berendsen. Cet homme n’a qu’un seul but : soulager la douleur des vétérans de la Première Guerre mondiale en masquant leurs cicatrices, en leur administrant des antalgiques pour lutter contre la douleur et rendre leur existence plus supportable. Tout cela parce que le monde n’est pas très amical avec eux.

Cependant, afin d’expliquer comment Berendsen arrive à cette situation amsterdam nous ramène à son temps dans les tranchées. De là, il est montré comment il s’est lié d’amitié avec des camarades de classe qui sont devenus frères. Parmi eux se trouvent Harold Woodman et l’infirmière excentrique Valerie Voze, qui est en fait une artiste incomprise capable de transformer les éclats d’obus extraits de leur corps en différentes œuvres.

Ce trio, qui s’engage dans une grande amitié et avec une grande volonté de vivre, s’installe à amsterdam. Là, ils profitent des meilleures années de leur vie jusqu’à ce que leur connexion se rompe. Non seulement Valérie disparaît pendant douze ans, mais Burt s’enfuit pour reconquérir l’amour de sa vie et passe les heures les plus basses. Quant à Harold, il revient et devient le partenaire de Burt. Mais, un mystère les réunit à nouveau, commençant par un drame qui promet d’être rempli d’enchevêtrements captivants.

Puisqu’un signe, quand il commence, dit : « Une grande partie de cela s’est réellement produit”. À son tour, la réalité est que la distribution stellaire qui contient amsterdam c’est plein d’espoir. C’est parce qu’il met en vedette Christian Bale, Margot Robbie, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Taylor Swift, Zoe Saldaña, Rami Malek, Robert De Niro, et plus encore. En tout cas, même si l’histoire nous emmène à travers un fait vrai et glaçant, elle n’a pas dépassé mes attentes.

Oui ok amsterdam est un enchevêtrement parfait de romances, d’affrontements, de malheurs, de meurtres et de persécutions, il finit par devenir un film bouleversant. En fait, à un certain moment, il a semblé revenir, mais peut-être la plus grande erreur de David O Russel C’était prendre un film avec autant de potentiel pour avoir une si longue durée. De plus, c’est pourquoi il y a des moments où vous ne comprenez pas l’essence ou la direction des personnages.

Cependant, malgré le fait qu’il ait réussi à m’émouvoir dans certaines scènes, m’amenant à avoir un iota d’appréciation pour certains des personnages, cela n’a pas fini par répondre à ce que j’attendais. Oui, Margot Robbie, Christian Bale et John David Washington forment un trio parfait, mais ils manquent d’émotion en raison de la longueur de leur histoire. Bien sûr, il y a des occasions, notamment lorsque le métrage se transforme en comédie, qui parvient à divertir, mais toujours sans dépasser les limites.

Mais, une autre des grosses erreurs est que amsterdam il n’en finit pas de définir quel est son genre : fable politique, drame romantique ou comédie noire sont ce qui se mêle dans ce film bien qu’aucun n’ait fini de se développer. C’est pourquoi aucun des acteurs, tous possesseurs d’une présentation et d’une interprétation attachante, ne peut séduire le spectateur. Cependant, parmi tous qui se démarque le plus est Margot Robbiel’actrice qui, d’infirmière consacrée et d’artiste, devient une jeune femme avec plus de problèmes qu’elle n’en a l’air.

Bien que tout ne soit pas si mauvais parce que même si la plus grande erreur de amsterdam est sa durée inutile, il a un affichage de production inégalé. De nos jours, il n’est pas difficile de faire un film d’époque avec toutes les ressources de l’industrie cinématographique, mais ce film a repoussé les limites. Sans aucun doute, c’est l’une des rares productions qui peut emmener le public à vivre le surréalisme de l’époque.

