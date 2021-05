Cette intelligence artificielle peut faire des mots croisés mieux que n’importe quel être humain

LES Jeux ont toujours été un domaine de prédilection pour les scientifiques et les développeurs intelligence artificielle et programmes: ont défini des règles bien adaptées aux structures d’algorithmes, qui à leur tour sont conçues pour suivre des instructions et résoudre des problèmes. Maintenant, après la conquête des échecs et le jeu chinois de Go, une intelligence artificielle a été officieusement proclamée championne nationale de mots croisés aux États-Unis, en battant des centaines et des centaines de solveurs experts en chair et en os.

Comment fonctionne le logiciel

Le système, baptisé Dr Fill, a été créé par Matt Ginsberg, un programmeur amateur et passionné de mots croisés – et a en fait plusieurs années de vie derrière lui. Son auteur l’a écrit en utilisant des techniques de programmation avancées mais classiques, similaires à celles qui ont conduit le joueur d’échecs virtuel Deep Blue à battre des adversaires tels que le grand maître Garry Kasparov. Le système prend essentiellement en compte toute la grille de jeu en une seule fois et prend en compte la longueur de chaque mot fourni dans le diagramme; le logiciel essaie alors de remplir l’image avec tous les mots de son dictionnaire, en utilisant uniquement les intersections possibles entre un mot et un autre comme indices. Chaque mot possible vient étant donné une probabilité que ce soit la bonne, et celui avec le score le plus élevé est maintenu valide.

L’équipement supplémentaire

Ce qui a rendu le Dr Fill pratiquement invincible, cependant, était une récente intervention de modernisation rendue possible grâce à une collaboration recherchée par le Dr Dan Klein, expert en intelligence artificielle et chef du groupe de traitement du langage naturel à l’Université de Berkeley. Les scientifiques de son équipe ont en effet développé un système d’apprentissage automatique nourris de millions de définitions et de réponses tiré de mots croisés publiés dans le passé. Compte tenu d’une définition ou d’une variante de celle-ci, le système est formé pour trouver le plus probable des mots qui y correspondent: le résultat est que le système peut répondre correctement même à des définitions qui n’ont jamais été formulées, donnant au Dr Fill la capacité de s’orienter soi-même parmi les nuances qui échappent aux logiciels normaux – celles du langage.

Des performances record

Le programme a été chargé sur un ordinateur puissant et a participé – hors compétition – à l’American Crossword Puzzle Tournament, l’événement national le plus important aux États-Unis. Ici, les solveurs sont évalués avec un système de notation qui prend en compte l’exactitude des réponses données et la rapidité de résolution des mots croisés proposés: Dr Fill a terminé les questions du mauvais tournoi trois des définitions les plus bizarres, mais a tout battu les participants en raison du temps pris: juste une minute pour les mots croisés: le voici au travail ci-dessous avec les 6 premiers puzzles du championnat.

