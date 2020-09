Retour avec objectif: une blessure à long terme Reus déclenche à nouveau le turbo

Cela a encore pris du temps. Après une tendinite dans la zone des adducteurs et une pause de plus de sept mois, le capitaine du BVB Marco Reus est de retour – et assume immédiatement un rôle de leader sur le terrain. Lors de la victoire 2-1 contre Rotterdam, il a même marqué un but.

Son retour après une longue période de souffrance fait rêver les fans du Borussia Dortmund d’une nouvelle attaque contre le leader du secteur, le Bayern Munich. Le retour du capitaine Marco Reus à bord et plein d’enthousiasme pour l’action garantit à la fois soulagement et espoir au BVB. 216 jours après son dernier match de compétition à ce jour, le joueur de 31 ans était le pivot de la victoire amicale 2-1 contre le Sparta Rotterdam.

Après 70 minutes, Reus quitta le terrain lundi soir, visiblement satisfait. Et quatre mots de l’entraîneur du BVB Lucien Favre à son sujet ont suffi à étayer la perspective d’une saison réussie: « Il est physiquement prêt ». Le fait que le footballeur national ait couronné son remarquable retour avec le premier but à la 63e minute après une belle course en solitaire correspondait à la bonne humeur du centre d’entraînement ensoleillé de Dortmund-Brackel. « Il a eu beaucoup d’actions animées, a marqué son but. C’était un signe important pour lui aussi », a déclaré le patron du joueur licencié du BVB Sebastian Kehl.

Reus a également lancé de dangereux coups francs et convaincu avec de belles combinaisons de balles avec son collègue de l’équipe nationale Julian Brandt. Lui-même a finalement fait une déclaration brève et concise sur le service de messages courts Twitter. « Le premier pas dans la bonne direction », a-t-il écrit dans un post avec une photo du match de Rotterdam.

Le corps de Reus n’était pas fait pour les sports de compétition

A la mi-temps, Favre avait demandé à Reus s’il pouvait continuer à jouer. « Il a dit que tout allait bien. C’est bien qu’il puisse jouer 70 minutes. » Après la coupe de Brême début février, Reus s’était plaint de problèmes d’adducteurs. Le temps d’arrêt initialement prévu de quatre semaines s’est transformé en une réadaptation difficile qui a duré plus de six mois avec une tentative de retour ratée au début de juin.

Quiconque regarde la longue histoire de blessures de l’homme né à Dortmund doit avoir peur. Presque toutes les parties du corps de Reus ont été affectées de la tête aux pieds. Au cours des dix dernières années seulement, plus de 40 blessures modérées à graves ont été documentées. Non seulement le professeur Ingo Froböse de l’Université allemande du sport à Cologne a récemment découvert que le corps de Reus n’est en fait pas adapté aux stress extrêmes d’un athlète de compétition dans le football professionnel.

Néanmoins, Favre aura besoin de son capitaine en tant que leader de la foule de personnes douées dans la saison serrée. Surtout dans les matchs contre la concurrence au niveau des yeux. Favre est connu pour mesurer soigneusement les enjeux de ses joueurs dans la mesure du possible. Il est tout aussi prudent avec les jeunes joueurs qu’avec Reus en raison de sa susceptibilité aux blessures. Et cela ne diminue pas avec l’âge avancé. Il est fort possible que Favre ne prévoie pas lundi le match de la Coupe DFB au MSV Duisburg, mais uniquement pour le début de la Bundesliga le 19 septembre contre son ex-club Borussia Mönchengladbach avec Reus.