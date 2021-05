Angelina Jolie comme Thena révélée dans le premier regard des éternels de Marvel

Non seulement les premières images d’Eternals publiées par Marvel Studios nous donnent notre premier aperçu de l’équipe centrale et de l’esthétique générale de l’aventure MCU, mais elles marquent également les débuts féroces de la guerrière cosmique d’Angelia Jolie, Thena. L’actrice lauréate d’un Oscar rejoint le monde de Marvel en tant qu’éternel qui peut former n’importe quelle arme à partir de l’énergie cosmique, un pouvoir taquiné dans les images alors que Jolie brandit une épée mystique et très puissante.

Marvel’s Eternals devrait présenter l’un des acteurs les plus étoilés du MCU, notamment Anglelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Kit Harington, Gemma Chan et Barry Keoghan.

Le film présentera au public le Éternels, une espèce d’extraterrestres immortels d’une planète lointaine qui est arrivée sur terre il y a des milliers d’années et qui protège les humains depuis la nuit des temps. Créés par les Célestes, une race de puissants êtres cosmiques extraterrestres qui vivent secrètement sur Terre depuis plus de 7000 ans, les Éternels doivent se réunir pour protéger l’humanité de leurs homologues maléfiques.

Angelina Jolie, qui bien sûr n’est pas étranger aux rôles orientés action grâce à des rôles comme Recherché, Tomb Raider, et Monsieur et Madame smith, a récemment expliqué en quoi consistait cette sortie Marvel particulière qui l’avait convaincue de rejoindre la franchise extrêmement populaire. « J’adore ce casting, et que nous nous sommes tous réunis. Je me suis inscrit pour soutenir Chloé [Zhao] »La vision de Marvel et l’engagement de Marvel à élargir la façon dont nous voyons les » super-héros « », a déclaré Jolie à propos de sa décision de rejoindre le projet. « Courir dans un body doré n’était pas comme ça que j’imaginais mes quarante ans. Mais c’est bien fou, je pense. « Nul doute que l’envoi de méchants extraterrestres avec une épée en or est aussi quelque chose d’autre que l’actrice n’imaginait pas faire dans la quarantaine, mais cette première séquence prouve qu’il n’est jamais trop tard pour devenir un super-héros à l’allure dorée et à l’énergie explosive.

Bien que Jolie soit peut-être l’un des noms les plus connus d’Hollywood, l’actrice n’est pas la tête de Éternels, avec le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, révélant à plusieurs reprises que cet honneur appartient en fait au personnage de Gemma Chan, Sersi. « Mais ensuite, cela s’est aussi porté sur le casting. Donc pour Sersi, par exemple – et s’il y avait un rôle principal dans cet ensemble, c’est Sersi, c’est Gemma Chan – nous avons regardé et lu toutes sortes de femmes pour cette partie, » Dit Feige. « Et j’ai fini par vraiment croire que Gemma était la meilleure pour ça. Et heureusement, elle a prouvé que c’était le cas dans le film final. »

Éternels n’est qu’un des nombreux films à venir de Marvel Studios qui ouvriront l’univers cinématographique Marvel à des thèmes et des idées jamais vus auparavant. Pendant que Éternels explore les confins du cosmos et la vaste histoire du monde Marvel, les suites Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Spider-Man: No Way Home introduiront le public au multivers et à toute la folie de la bande dessinée qui y est inhérente. Éternels devrait sortir aux États-Unis le 5 novembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU.

Sujets: Eternals