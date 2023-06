Oppenheimer: Le nouveau film du réalisateur Christopher Nolan devrait durer près de trois heures

Le célèbre Le réalisateur de Batman, Christopher Nolan est avec un nouveau film Oppenheimer au départ, déjà considéré par de nombreux critiques comme nouveau chef-d’œuvre célébré est – après ses précédents succès au cinéma la trilogie « The Dark Knight », « Interstellar », « Tenet » et « Dunkerque ».

« Oppenheimer » arrive en salles le 20 juillet et concerne le scientifique américain éponyme Robert Oppenheimer et père de la bombe atomiquequi, en tant que chef du projet Manhattan, a risqué la destruction du monde avec la construction de ce qui est probablement l’arme la plus puissante – pour la sauver plus tard.

Le film le plus long de la carrière de Nolan ?

Le réalisateur Christopher Nolan travaille depuis plus de deux ans sur le film « Oppenheimer », basé sur un livre de non-fiction sur l’œuvre de la vie de J. Robert Oppenheimer par Kai Bird et Martin J. Sherwin.

Au cinéma ils ont besoin Visiteurs bonne viande de siègeparce que le film devrait venir avec presque 3 heures d’autonomie un nouvel enregistrement line up dans la filmographie de Nolan :

« C’est un peu plus long que le plus long que nous ayons fait jusqu’à présent. C’est presque trois heures »confirme le cinéaste.

La trilogie « Dark Knight » ainsi que « Dunkerque » et « Tenet » ont déjà fait exploser des films à succès normaux avec leurs durées de diffusion. Le dernier film de sa carrière à ce jour est le spectacle de science-fiction « Interstellar » avec 169 minutes.

« Oppenheimer » est toujours en post-production, mais plus 100 millions de production chère devrait certainement établir un nouveau record en termes de temps d’exécution.

C’est ce qu’Oppenheimer veut dire

Le film est consacré à la vie et à l’œuvre du célèbre juif allemand physicien Julius Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), qui a pu fuir l’Allemagne nazie vers les États-Unis avec sa famille à temps. Le voici nommé par le gouvernement américain au début des années 1940 Chef du projet Manhattan nommé dans le but d’une inventer une arme puissanteconçu pour contrecarrer les plans d’Hitler et mettre fin à la guerre.

Alors qu’il se lance dans son travail, lui et sa femme, Kitty (Emily Blunt), ne peuvent pas imaginer l’impact que le travail d’Oppenheimer aura non seulement sur leur vie, mais sur le monde en général. Au laboratoire national de Los Alamos au Nouveau-Mexique, lui et une équipe supervisée par le lieutenant. Leslie Groves (Matt Damon) une première arme nucléaire.

Oppenheimer devient le « père de la bombe atomique ». Cependant, lorsqu’il voit son invention mortelle être utilisée par le gouvernement américain dans Hiroshima et Nagasaki avec effets catastrophiques est utilisé, Oppenheimer prend ses distances avec le projet.

Après la guerre, Robert Oppenheimer, en tant que conseiller de l’Agence américaine de l’énergie atomique, a plaidé pour que le co-fondateur Lewis Strauss (Robert Downey Jr.) ait un contrôle international de l’énergie nucléaire. Il parle aussi ouvertement contre une course aux armements nucléaires entre l’Union soviétique et les États-Unis, faisant de lui un traître du point de vue du gouvernement et ciblé par le FBI. Un demi-siècle après sa mort en 1967, il est officiellement réhabilité.

Premier casting avec Cillian Murphy, Robert Downey Jr. et Matthias Schweighöfer

Pour le casting de son nouveau chef-d’œuvre, le cinéaste pourrait de nombreux acteurs de premier plan le protagonistes historiques unis devant la caméra :

Cillian Murphy comme J Robert Oppenheimer

Emily Blunt comme Kitty Oppenheimer

Matt Damon comme lieutenant. Le général Leslie R. Groves

Robert Downey Jr dans le rôle de Lewis Strauss

Florence Pugh comme Jean Tatlock

Benny Safdie comme Edward Teller

ainsi que Rami Malek, Dane DeHaan, Josh Hartnett, Matthew Modine, Alden Ehrenreich, Kenneth Branagh et les Acteurs allemands David Krumholtz et Matthias Schweighöfer dans d’autres rôles.