Martin Compston adresse les critiques sur la finale de la ligne de service

SAYL Petite vitrine self-service chauffante Sahara SAYL - Chaleur sèche

Dans la ligne Self Service de SAYL Barcelona, découvrez cette vitrine chauffante SAHARA qui maintiendra au chaud vos tapas et préparations culinaires sur un buffet ou comptoir en libre service. Esthétiques et compactes, ces vitrines sont faciles à installer et brancher, des pieds réglables assurent une bonne stabilité