Thor: Love and Thunder Concept Art révèle le rôle original de Russell Crowe

Il y avait beaucoup de fans de Marvel ravis de voir Russel Crowe jouer le rôle de Zeus dans Thor : Amour et tonnerre, mais il semble que son apparition dans le dernier film MCU aurait pu être très différente, comme l’a révélé une œuvre d’art conceptuelle. Bien qu’il y ait eu beaucoup de gens heureux de voir la représentation du dieu grec par Crowe, il s’avère qu’une idée originale aurait vu Crowe apparaître comme une version comique de Satan.

L’artiste conceptuel Miles Teves a publié deux images qu’il a créées à la demande lorsqu’il y avait une possibilité que Satan apparaisse dans le film au lieu de Zeus, et il faut dire qu’il y a quelque chose de Le bureau‘s David Brent alias Ricky Gervais à propos de l’une des images, qui peut ou non avoir été le facteur décisif pour lequel ils ont décidé que Zeus serait une meilleure option. Dans ses messages, Teves a expliqué :

Il s’est avéré que le point de vue de Crowe sur la divinité grecque a surtout reçu les éloges du public pour son apparence amusante, qui comprend quelques clins d’œil au rôle historique précédent de l’acteur dans Gladiateur. Même si le public n’avait pas été impressionné par la performance, une personne qui était clairement heureuse de le voir monter à bord du film était Chris Hemsworth. Dans une précédente interview, Hemsworth a déclaré:

« Je n’aurais jamais pensé que je verrais le jour où Russell apparaîtrait à l’écran avec des allusions à l’imagerie Gladiator, mais avec un clin d’œil totalement autodérision. Il ne s’est pas retenu. Je suis tellement fan. Je le suis depuis J’ai d’abord commencé à jouer. Il y a un tel poids et un tel sérieux dans ses performances et pour lui, en tant qu’individu, de loin. Mais en le rencontrant, il a un grand sens de l’humour et a fait tout ce que Taika a demandé sur le plateau, ce qui était époustouflant. Et c’était vraiment amusant de jouer avec la mythologie, allant de la mythologie nordique à la mythologie grecque – Taika rassemble tous ces mondes.