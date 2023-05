Cette fois, un fabricant de batteries a sorti un téléphone avec une batterie de 18 000 mAh

Tondeuse à gazon sans fil 2 batteries x 18 V Lithium Einhell

La puissante tondeuse à gazon sans fil, de haute qualité et brushless , est parfaite pour un entretien de pelouse en toute liberté de mouvement. Cette tondeuse sans fil est équipée d'un carter haut de gamme en PVC résistant aux chocs, de 6 positions de hauteur de coupe, avec un bac de ramassage rigide. Son guidon est réglable en hauteur et pliable. La tondeuse s'utilise également pour faire du Mulching aux bienfaits fertilisants reconnus pour les pelouses. L'herbe coupée est hachée finement et éjectée au sol. 2 choix de tondeuse Einhell selon la largeur de coupe et la surface à tondre. Vendu avec chargeur rapide et 2 batteries 18V de 4 Ah. Optez pour une tondeuse sans fil, de la marque allemande Einhell Pour entretenir une pelouse jusqu’à 450 m² ou 600 m² de surface et faire du Mulching, la tondeuse à gazon sans fil de Einhell est le produit qui répondra à vos besoins. Carter en PVC très résistant aux chocs, 6 positions de hauteur de coupe, bac de ramassage rigide, guidon réglable, chargeur et batteries incluses… Faites le choix de la haute qualité avec Jardin et Saisons ! Une utilisation simplifiée Plus de fil à tirer ni besoin de carburant ! Avec cette tondeuse électrique sans fil et son bac de ramassage rigide de 45 L ou 63 L selon le modèle choisi, entretenir votre pelouse ne sera plus jamais une corvée. Le travail se fera sans fatigue grâce à la forme ergonomique de la poignée. Grâce à cet engin d’un peu moins de 17kg, vous pourrez régler la hauteur de coupe très facilement tout en obtenant une largeur de coupe conséquente. La tondeuse sans fil est équipée de grandes roues arrières très hautes et larges pour une utilisation facilitée en terrain difficile et pour la protection de la pelouse. Vous obtiendrez alors un terrain parfaitement entretenu en un rien de temps. Un équipement solide et optimisé Cette tondeuse à gazon sans fil dispose également de la fonction Mulching, une technique de tonte qui ne nécessite aucun ramassage d'herbe. De cette façon la verdure découpée sera hachée et déposée directement sur votre pelouse sous forme de paillis protecteur. Pensée pour vous simplifier la vie, la hauteur du guidon de ce produit est réglable et pliable de façon à vous assurer un rangement rapide. De plus, la tondeuse à gazon est équipée d'un carter PVC haut de gamme très résistant aux chocs qui lui confère donc une excellente durabilité. Une puissante autonomie Cette tondeuse électrique sans fil fonctionne avec 2 puissantes batteries 18V/4Ah nouvelle gén