Il était temps: distribution du nouveau film fureur de Netflix

Netflix

Netflix a un nouveau succès avec About Time, un film qui est arrivé il y a quelques jours à peine. Ici, nous vous parlerons de leur distribution et des personnages qu’ils incarnent.

©NetflixIl était temps: casting du nouveau film fureur de Netflix.

Depuis le 16 mars, les utilisateurs du service de streaming Netflix peut profiter Il était temps, un film italien qui en moins d’une semaine s’est imposé dans le classement des plus visionnés au niveau mondial. C’est un long métrage écrit et réalisé par Alessandro Aronadio qui suit un bourreau de travail qui, après avoir eu 40 ans, commence à avancer dans le temps, et mettre de l’ordre dans sa vie n’est pas facile pour lui. Si vous voulez en savoir plus sur le film, nous vous apportons son casting et ses personnages.

+ Distribution du film Il était temps

– Edoardo Leo est Dante :

Dante est un cadre chez Sacks Insurance qui se réveille le jour de son anniversaire dans une chronologie alternative et doit apprendre à apprécier les petites choses qui n’ont rien à voir avec le travail. L’acteur est reconnu par 18 ans plus tard (2010), Out of the Blue (2013), La légendaire Giulia et autres miracles (2015), Perfect Strangers (2016) et Ognuno è perfecto (2019).

– Barbara Ronchi est Alice :

Elle est la femme de Dante et une artiste qui lutte avec sa confiance en soi, en plus d’être une amoureuse des films d’horreur. Le Seigneur des Anneaux. L’actrice est reconnue pour Massimo dans Sweet Dreams (2016), Imma Tataranni avocat suppléant (2019-22), Tout ira bien (2020), Mondocane (2021) et Septembre (2022).

– Mario Sgueglia est Valerio :

Il est le meilleur ami de Dante. Un enseignant de lycée de 45 ans qui aime les documentaires et qui reçoit un diagnostic de cancer au cours d’une chronologie alternative. L’acteur est reconnu par Amore pensaci tu (2017), Summertime (2020-21), Appunti di un venditore di donne (2021), Luna Park (2021) et L’enquête de Lolita Lobosco (2023).

Francesca Cavallin est Francesca :

Elle est une collègue de Dante et semble être amoureuse d’une chronologie alternative, mais sort avec une femme dans un récit différent. L’actrice est reconnue pour Le Bien et le Mal (2009), Le Nid (2019), Mentre ero via (2019), Un professeur (2021) et Votre Honneur (2022).

– Raz Degan est Omar :

Il est le petit ami d’Alice dans une chronologie alternative. C’est un entraîneur personnel qui parle quatre langues et exhorte Dante à faire plus d’exercice. L’acteur est reconnu par Titus (1999), Alexandre (2004), Albakiara (2008), Omamamia (2012) et Sous le soleil d’Amalfi (2022).

– Massimo Wertmüller comme Marcello :

Il est le père de Dante. Un marin menace de sauter d’un immeuble. Il combat la maladie d’Alzheimer pendant une chronologie alternative. L’acteur est reconnu par Le Voyage du capitaine Fracassa (1990), In nome del popolo sovrano (1990), Barney’s Version (2010), Catch-22 (2019) et Noi (2022).

Le casting de Il était temps comprend également:

Stella Trotta en Galadriel de 5 à 7 ans

Sofia Piacentini dans le rôle de Galadriel, 2 ans

Nina et Noah Bianchini Zoni dans le rôle de Galadriel, 9 mois

Andrea Purgatori en tant que consultante

Alla Krasavitzskaya comme Olga

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?