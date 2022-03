Pas seulement Peacemaker: James Gunn travaille sur deux autres projets pour DC

in

Le cinéaste a trouvé une véritable maison à DC qui lui donne une liberté créative pour entreprendre des projets comme il l’a fait avec The Suicide Squad et Peacemaker.

© GettyJames Gunn

James Gunn trouvé un créneau dans Univers étendu DC où il développe deux projets à succès : le film Escouade suicide et la série pour HBO Max, pacificateur. Dans les deux cas, le ton de ces contenus est très différent de beaucoup de ce que la marque proposait, surtout quand la vision de Zack Snyder était hégémonique. Beaucoup ont célébré le changement, d’autres pas tellement, la vérité est que James Gunn il est venu pour rester.

Il est l’un des cinéastes les plus titrés du genre super-héros, qui a travaillé sur le Univers cinématographique Marvel avec la franchise gardiens de la Galaxie et a eu la chance de sauter le pas et de traverser le trottoir pour réaliser divers projets dans le Univers étendu DC, comme nous l’avons mentionné précédemment. Il semble que les deux marques apprécient le travail de ce réalisateur.

James Gunn a beaucoup de liberté à DC

invité à parler de pacificateur sur le podcast de Neil Vag, le cinéaste a fait référence aux différentes alternatives qui attendent Christopher Smith dans le futur, comme son lien affectif avec Emilia Harcourt, la manière dont la relation avec son équipe va se poursuivre et les conséquences après la terrible confrontation avec son cruel père. Long chemin à parcourir!

«Je sais où ça se passe émotionnellement et nous sommes en train de comprendre les choses de l’intrigue. Franchement, je travaille sur un autre truc DC et peut-être un autre. Nous avons donc quelques emplois différents que nous essayons d’équilibrer avec cette histoire. »révélé James Gunn qui a laissé entendre qu’il n’avait pas un, mais deux autres projets avec la marque propriétaire de la Justice League.

En analysant la déclaration, nous pouvons supposer qu’il s’agira de deux retombées de la bande Escouade suicidesurtout compte tenu de votre clarification d’essayer « équilibre » ces éléments avec l’histoire qui existe déjà dans le Univers étendu DC. Rappelons-nous que James Gunn avait confirmé qu’il travaillait sur une série pour HBO Max qui n’est pas pacificateur. Maintenant, la nouvelle d’un deuxième projet est arrivée qui excite le fandom.

