Donald Trump et sa campagne tentent toujours de convaincre le reste d’entre nous qu’ils ne sont pas un groupe de mauvais perdants.

C’est un L pour Donald Trump, bien qu’il semble que lui et son équipe n’aient pas encore laissé la réalité pénétrer. Au cours des derniers mois, Trump a régulièrement affirmé qu’il y aurait une sorte de fraude lors des élections de cette année, il n’est donc pas surprenant qu’il n’ait pas l’intention d’accepter la défaite. Dans un communiqué de presse envoyé aux médias, la campagne Trump a publié une déclaration doublant les affirmations selon lesquelles elle contesterait les résultats de l’élection de 2020. Selon eux, cette élection est « loin d’être terminée ». « Nous savons tous pourquoi Joe Biden se précipite pour se faire passer pour le vainqueur, et pourquoi ses alliés des médias essaient si dur de l’aider: ils ne veulent pas que la vérité soit révélée », lit-on dans le communiqué, alors que les Américains le disent. rue pour célébrer la défaite de Trump. « Les votes légaux décident qui est le président, pas les médias », poursuit-il.

Chip Somodevilla / Getty Images Cela survient alors que Joe Biden a été déclaré vainqueur des élections de 2020 après que l’Associated Press et CNN aient déclaré que Trump n’avait aucun espoir de gagner la Pennsylvanie. Giuliani, qui essayait de devenir bizarre avec la fille de Borat, a tenu une conférence de presse ce matin affirmant qu’il y avait eu fraude électorale à Philadelphie. La déclaration fait également écho à ce sentiment, affirmant que la campagne Biden voulait compter les votes «frauduleux, fabriqués ou émis par des électeurs non éligibles ou décédés». Trump a déclaré qu’il contesterait les résultats devant le tribunal toute la semaine. Cependant, même après que son équipe ait intenté des poursuites dans plusieurs États clés, dont le Michigan, la Géorgie et la Pennsylvanie, les juges examinant les affaires les ont rejetées. En plus des appels à «arrêter le décompte», Trump se bat clairement pour sa vie en ce moment. Les remarques de Biden sur l’élection contrastaient beaucoup plus avec celles de Trump. Il a juré que chaque Américain verrait son vote compté. « Votre vote sera compté », a déclaré Biden. « Je me fiche de la force avec laquelle les gens essaient de l’arrêter, je ne laisserai pas cela se produire. Les gens seront entendus. » [Via]