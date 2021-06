iOS 15 : Voici comment fonctionne le téléchargement de la version bêta du développeur

iOS 15 a été introduit, mais ne sera pas publié en tant que mise à jour logicielle avant l’automne. Si vous ne souhaitez pas attendre la bêta publique, vous pouvez à la place, sous certaines conditions, télécharger immédiatement la bêta pour les développeurs et l’installer sur votre iPhone ou iPad. Nous allons clarifier comment cela fonctionne.

Le 7 juin 2021, Apple a présenté iOS 15 avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations à la WWDC 2021. Si vous ne voulez pas attendre la version d’automne, vous pouvez utiliser la version bêta publique en juillet – ou installer la version bêta du développeur iOS 15 sur votre iPhone maintenant. Important : étant donné que la version bêta d’iOS 15 est toujours très sujette aux erreurs et loin d’être stable, vous devez d’abord créer une sauvegarde iCloud. De cette façon, vous enregistrez toutes les données importantes et êtes du bon côté en cas de problèmes logiciels.

Il existe essentiellement deux façons d’installer la version bêta du développeur sur l’iPhone ou l’iPad. C’est simple si vous avez déjà un compte développeur payant (99 euros par an) et installez la dernière version sur votre appareil via iTunes. L’autre méthode fonctionne via un profil de configuration qui permet d’installer la bêta d’iOS 15 directement depuis l’iPhone. D’abord, nous décrivons la première façon.

Installez iOS 15 bêta avec un compte développeur dans iTunes





Avec un compte développeur, vous pouvez tester la première version bêta d’iOS 15 dès maintenant.



Image : © Apple 2019



Si vous avez déjà un accès développeur, l’installation de la version bêta d’iOS 15 est relativement simple. Pour avoir accès à la version bêta du développeur, vous devez soit avoir un tel accès vous-même, soit faire partie d’une organisation disposant des comptes appropriés.

Si les deux options sont hors de question pour vous, recherchez quelqu’un dans votre cercle d’amis qui possède un tel compte – et demandez-lui de vous ajouter à son compte de développeur. Votre identifiant Apple reste inchangé. Vous recevrez ensuite une invitation par e-mail et vous pourrez vous connecter à l’espace développeur du site Web d’Apple avec votre identifiant Apple.

À l’étape suivante, vous devez ajouter l’UDID de votre appareil au compte développeur. L’UDID est un numéro d’identification unique de votre modèle, qui est principalement important pour les développeurs d’applications. Pour le savoir, connectez votre appareil à iTunes et sélectionnez votre iPhone ou le modèle souhaité. Le numéro de série de l’appareil y apparaît d’abord, un clic dessus affiche l’UDID. Copiez ensuite ce numéro. Sélectionnez maintenant « Certificats, identifiants et profils » dans la barre latérale du développeur d’iTunes et sélectionnez l’iPhone ou l’iPad. Cliquez ensuite sur le signe « + » et collez l’UDID précédemment copié dans le champ de texte.

Ensuite, visitez la section de téléchargement de la page développeur d’Apple sur developer.apple.com/download/ et sélectionnez le micrologiciel iOS approprié pour votre modèle. Après avoir téléchargé ce fichier IPSW, vous devez l’installer via iTunes. Pour ce faire, ouvrez le logiciel iTunes, sélectionnez votre appareil et maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur Mettre à jour.

Vous devez maintenant sélectionner le fichier IPSW que vous venez de télécharger et confirmer – l’installation de la version bêta d’iOS 15 commencera. Votre appareil va maintenant être configuré à partir de zéro. Si vous souhaitez récupérer vos données, médias et applications, vous devez les importer via une sauvegarde.

Installation de la bêta d’iOS 15 avec un profil de configuration

Pour ceux qui se considèrent plutôt comme un débutant, l’installation directement via l’appareil devrait être plus intéressante. Une fois que vous avez ajouté l’UDID à votre compte développeur, vous devez vous rendre sur la page suivante : developer.apple.com/download/. Il existe une section appelée Profil de configuration, en cliquant sur « Télécharger », le profil de configuration pour iOS 15 sera téléchargé.

Procédez comme suit sur votre iPhone ou iPad : « Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel ». Si vous êtes dans le WLAN, la version bêta du développeur vous sera désormais proposée en tant que mise à jour.

