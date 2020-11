Qui est Ethan Plath? Tout ce qu’il faut savoir sur le fils le plus âgé sur ‘Welcome To Plathville’

La dernière grande famille non conventionnelle de TLC a pris d’assaut la télévision. Bienvenue à Plathville présente les Plaths, une famille géorgienne avec 9 enfants qui vivent dans une ferme de 55 acres où ils peuvent vivre dans leur propre «coin de paradis».

Ils limitent leur contact avec la technologie et se concentrent sur des choses comme la musique et les travaux agricoles lorsqu’ils élèvent les enfants. Les parents Kim et Barry se vantent d’isoler leurs enfants des influences qu’ils ne jugent pas adaptées à leur idéologie chrétienne conservatrice. Ils scolarisent leurs enfants à la maison, tout comme les autres familles de TLC, les Duggars.

La famille dit fièrement au public que la télévision et Internet sont strictement limités chez eux. Ils ne laissent pas leurs enfants prendre du sucre, disant que leur couvée ne savait même pas quel goût de soda.

Mais il est impossible pour les personnes les plus religieuses d’empêcher leurs enfants de grandir et de suivre leur propre chemin – et c’est exactement ce qui se passe avec le fils aîné de Plath, Ethan. (Sans parler de leur fille aînée, Hosanna.)

Qui est Ethan Plath?

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’aîné des enfants de Plath et sur sa nature rebelle contre ses parents super-conservateurs.

Ethan, 21 ans, s’est marié il y a un an avec Olivia. Bien qu’elle soit également chrétienne, elle est beaucoup moins conservatrice que les parents d’Ethan et cela a causé des frictions au sein de la famille.

Ethan est pris au milieu de sa famille et de sa femme.

Il est le plus âgé des enfants de Plath.

Ethan est depuis longtemps membre du groupe de la famille Plath. Comme tous les enfants de Plath, il a reçu des cours de musique lorsqu’il était petit.

Kim dit qu’ils ont tous commencé à jouer de la musique classique et à se produire localement.

Elle attribue à Ethan la découverte de la musique de style Southern Gospel, qui les a attirés. La famille a tourné et enregistré de la musique pendant de nombreuses années.

Il collectionne et rénove des voitures classiques.

Ethan aime acheter et restaurer de vieilles voitures.

Sa page Instagram regorge de photos de voitures qu’il possède. Il a en fait vendu une voiture pour payer une bague de fiançailles pour Olivia.

Dans ses histoires sauvegardées sur Instagram, Olivia a expliqué comment elle avait très gentiment suivi la voiture et la lui avait rachetée comme cadeau.

On dit qu’Ethan est éloigné de sa mère.

Il y a eu beaucoup de discussions sur Kim et sur la façon dont elle dirige sa famille.

Le public la trouve froide et contrôlante, et Ethan a avoué qu’il n’était pas du tout proche d’elle.

Olivia a partagé avec Katie Joy sur sa chaîne YouTube, Sans boule de cristal, que Kim essaie très fort de contrôler tout le monde dans la famille, mais elle est un peu hypocrite dans ses propres actions.

Par exemple, les enfants n’ont jamais été autorisés à regarder la télévision ou des films, mais Kim n’a aucun problème à regarder des vidéos sur son téléphone.

Ethan a confirmé à Katie Joy que sa mère était froide avec lui, affirmant qu’il n’avait pas eu de câlin de sa part depuis qu’il avait 12 ans. Il a même dit que sa mère était «égoïste, têtue et ne s’occupait de personne d’autre qu’elle-même».

Comment Ethan Plath a-t-il rencontré Olivia Plath?

Ethan et Olivia se sont rencontrés alors qu’ils avaient chacun environ 16 ans.

Sa famille est également chrétienne et ils se sont rencontrés dans le cadre d’activités chrétiennes, mais son éducation est beaucoup moins restrictive et conservatrice que celle d’Ethan.

Elle a même sa propre entreprise en tant que photographe et elle voyage beaucoup pour photographier des mariages.

En fait, dans un épisode, elle a emmené la sœur d’Ethan, Moriah, pour l’aider dans une mission de photographie de mariage.

De plus, elle dit sur sa page Instagram qu’elle est plus que disposée à photographier des mariages non chrétiens.

« Ceci est juste un message d’intérêt public amical qui, bien que je sois aussi blanc et que je m’identifie en tant que chrétien, ne m’empêche pas de photographier des mariages d’autres cultures, croyances, races et religions! » dit-elle dans un message.

L’attitude plus ouverte d’Olivia affecte également la façon dont Ethan vit sa vie.

Dans un clip mémorable, il prend sa toute première gorgée de Coca-Cola avec Olivia et dans un autre épisode, il boit même une bière.

Bien qu’ils soient tous les deux de fervents croyants en leur religion, ils ne sont pas prêts à aller aux extrêmes que Kim et Barry ont mis en place pour leur propre famille.

Quel est le nom de jeune fille d’Olivia Plath?

Le nom de jeune fille d’Olivia Plath est Olivia Meggs.

Ethan est pris entre sa femme et sa mère.

L’un des principaux points d’intérêt de la série est le conflit entre Olivia et les parents de Plath.

Les plus jeunes aiment vraiment Olivia et elle est prête à leur offrir le genre d’aventures qu’elle a vécues dans sa vie.

Mais Kim et Barry n’approuvent pas son influence sur les autres enfants de Plath et l’ont repoussée, disant même qu’elle avait des «problèmes de caractère» et qu’ils ne lui faisaient pas confiance en ce qui concerne leurs enfants – ils ont même dit au couple qu’ils ne veux pas qu’ils soient avec les plus jeunes sans Kim et Barry.

Ethan prend le parti d’Olivia sur la question, cependant, et se tient à ses côtés.

Après une conversation tendue entre le couple et les parents d’Ethan, Ethan a dit à Olivia qu’il n’aimait pas la façon dont son père lui parlait.

Ethan s’éloignera-t-il de sa famille?

Sur une epsiode pendant la première saison, Ethan et Olivia parlent de bouger si les choses vont trop mal entre eux et ses parents.

Cependant, Olivia comprend à quel point Ethan valorise sa famille et ils se sont plutôt assis pour parler à Kim et Barry et élaborer un plan pour mieux s’entendre.

En fin de compte, Ethan et Olivia ont l’air plutôt solides en tant que couple et il est clair qu’Ethan n’abandonnera pas son mariage au profit de ses parents.

Cependant, la saison deux s’annonce pour apporter encore plus de drame que la première saison pour la famille Plath.

Quand la saison deux de Bienvenue à Plathville air?

Saison deux de Bienvenue à Plathville premières le mardi 10 novembre sur TLC à 22 h HE.

Note de l’éditeur: cet article a été initialement publié en décembre 2019 et a été mis à jour avec les dernières informations.

