C’était le jour où le prince William a rompu le protocole royal à cause de Taylor Swift

Super diet protocole relax bio jour & nuit 20 ampoules 15 ml

Protocole Relax de SUPER DIET discount, 55 ans de passion pour restituer le meilleur de la nature dans votre parapharmacie en ligne à prix discount, dans 2 compléments alimentaires qui aident à se détendre la journée et à se relaxer avant le coucher, sur une cure de 10 jours. SUPERDIET propose une large gamme de compléments alimentaires à la fois efficaces et sûrs, élaborés avec des plantes issues majoritairement de l’agriculture biologique, pour offrir le meilleur de la nature et apporter des solutions naturelles à tous nos besoins santé et bien-être. Protocole Relax, est un programme sur 10 jours, qui va permettre d’agir le jour et la nuit sur la détente, la relaxation et le bien-être physique et mental. Sous forme d’ampoules à boire, ces 2 compléments alimentaires bios (Jour et Nuit) vont agir sur le bien-être du corps et de l’esprit afin de détendre complètement, retrouver de la sérénité et l’équilibre nerveux et mental, et aider à bien dormir pour une meilleure qualité de sommeil grâce aux extraits de plantes bio (matricaire, millepertuis, Escsholzia, rhodiole, ornager, passiflore, angélique, aubépine). Protocole Relax va permettre de retrouver des journées calmes et sereines et un sommeil de qualité en 10 jours.