Où est filmé Drag Race UK ? Le lieu de tournage dévoilé

Voici les lieux de tournage des saisons 1 à 3.

Course de dragsters de RuPaul au Royaume-Uni est de retour, de retour, de retour et c’est mieux que jamais.

Nous n’en sommes qu’à deux épisodes de la saison 3 et nous avons déjà vu des moments extrêmement gênants, des empannages louches, quelques lewks de piste vraiment écoeurants et une reine blessée. Tout le chaos n’est pas sans récompense, bien sûr. Toutes les reines repoussent leurs limites afin de remporter le titre convoité de Next Drag Superstar du Royaume-Uni.

Comme avoué Course de dragsters Royaume-Uni fanatiques on sait déjà tout sur la série. Mais il y a une chose sur laquelle nous avons hâte d’en savoir plus : où a-t-il été tourné ?! Eh bien, l’ensemble emblématique a peu changé par rapport à la saison 1, mais chaque saison a un lieu de tournage différent. Voici où Course de dragsters Royaume-Uni est filmé.

Où est filmé Drag Race UK ?

Où est filmé Drag Race UK ? Image : BBC

Course de dragsters Royaume-Uni est actuellement tourné dans les studios de Manchester à Manchester. Ce sont les plus anciens studios de télévision du Royaume-Uni et ont organisé la première représentation télévisée des Beatles en 1962 ainsi que le premier débat des élections générales en 2010.

Cependant, les saisons 1 et 2 de Course de dragsters Royaume-Uni ont en fait été tournés dans différents endroits. La saison 1 a commencé dans les 3 Mills Studios à Londres, où Tim Burton’s Frankenweenie et Cadavre Mariée ont également été filmés.

Pendant ce temps, la saison 2 a été tournée dans les célèbres studios Pinewood. Pinewood Studios se trouve à Iver Heath, dans le Buckinghamshire, et l’une de ses productions notables est James Bond.

Le Werkroom de Drag Race UK. Image : BBC

Quand était Course de dragsters Royaume-Uni la saison 3 est-elle filmée ?

Saison 3 de Course de dragsters Royaume-Uni a été tourné en mars 2021 quelques mois seulement après la fin de la saison 2. La production de la saison 2 a été suspendue en raison de la pandémie de coronavirus.

