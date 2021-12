Le Dr Dre semble avoir finalisé son divorce avec sa femme Nicole Young

Urban Outfitters Tupac - The Best Of 2Pac Part 2: Life LP- taille: ALL

Posthumus celebration of the career of legendary rapper Tupac. Released in 2007, the Thug and Life LPs feature songs primarily released before Tupac's untimely 1996 death. 2007; UMC. Tracklisting1. 2 of Amerikaz Most Wanted (feat. Snoop Dogg)2. California Love (Original Mix) [feat. Dr. Dre & Roger Troutman]3. So Many Tears4. I Ain't Mad at Cha (feat. Danny Boy)5. How Do U Want It (feat. K-Ci & JoJo)6. Trapped7. Changes (feat. Talent) 8. Hail Mary 9. Unconditional Love 10. Dear Mama (Remix) (feat