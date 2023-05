Fin expliquée de « Succession » – Saison 4 : qui a succédé à Logan Roy

Petit Bateau Robe manches longues en velours fin enfant fille - Bleu Fonce - Fille - 4A

Robe à manches longues en velours fin, une matière élégante et confortable pour cet hiver. On craque pour cette robe très festive et ses détails féminins : collerettes à volants et volants sur le devant, manches légèrement bouffantes et jupe froncée. Fermeture boutonnée sur le devant. C'est la robe parfaite pour les fêtes de fin d'année.