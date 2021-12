La bande-annonce officielle de la série télévisée Halo dévoilée aux Game Awards

Banggood Disque dur HDD 500 Go 320 Go 120 Go 60 Go 20 Go Disque dur pour Xbox 360 Fat Game Console Interne pour Microsoft pour XB

Caractéristique:Ce disque dur est le meilleur choix pour les amateurs de médias qui jouent à des jeux avec x box 360. Vous pouvez étendre votre expérience avec du contenu téléchargeable, jouer à une gamme de jeux x box originaux. Le disque dur permet aux joueurs de stocker leurs jeux, musique, bandes-annonces téléchargées, niveaux, démos et contenu créé par la communauté à partir dInternet et plus encoreTrès bon lecteur de remplacement pour votre ancien disque dur endommagéenregistrer des jeux et de la musique, des bandes-annonces téléchargées, des niveaux, des démos et du contenu créé par la communauté à partir dInternet ou plusEnregistrez de la musique et créez des listes de lecture personnalisées, compatibles pour xbox 360 FATDiamètre de larticle : 193 x 77 x 23 mm, la couleur de la coque est griseNoter:Les fournisseurs de disques durs utilisent larithmétique décimale : 1 Mo=1 000 Ko, 1 Go=1 000 Mo calculés. Mais le système dexploitation utilise larithmétique binaire : 1 Mo = 1024 Ko, 1 Go = 1024 Mo. Il existe donc quelques différences entre la capacité daffichage et la capacité nominale des produits à disque dur. Cependant, cela est autorisé à exister. Sil vous plaît ne doutez pas de son authenticité60 Go = environ 55 Go, 120 Go = environ 111 Go, 320 Go = environ 298 Go, 500 Go = environ 465 GoEmballage inclus:1 x disque dur disque dur