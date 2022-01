Cet acteur a joué 3 personnages Marvel différents et vous ne le saviez pas

in

merveille

Un acteur du MCU a incarné trois grandes figures, mais dans deux d’entre elles son visage n’a jamais été vu et c’est pourquoi certains ignorent encore qu’il les incarnait. Regardez qui c’est !

© GettyCet acteur a joué 3 personnages Marvel différents et vous ne le saviez pas.

le Univers cinématographique Marvel Il a plusieurs productions, qui sont jouées par de grandes célébrités aimées de leurs fans, telles que Chris Evans, Michael B. Jordan et Josh Brolin. Une caractéristique de ces trois acteurs est que avoir joué plus d’un personnage dans les adaptations de bandes dessinéesmais la réalité marque que il y en a un qui n’a pas incarné deux mais trois figures.

Actuellement le MCU traverse sa phase 4, qui a eu divers titres acclamés en 2021, après une 2020 sans premières en raison de la pandémie de coronavirus. La dernière version était Spider-Man : Pas de retour à la maisonqui continue de faire l’actualité à ce jour avec la rencontre entre Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield, mais la franchise pense déjà à l’avenir avec la série de Chevalier de la lunequi jouera oscar isaac.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Ce ne sera pas la première ni la deuxième expérience de cet acteur dans la franchise de super-héros. Sa participation la plus proche, que le public n’a pas encore vue, est le programme visible sur le service de streaming Disney+. Il y incarne Steve Grantun vendeur de cadeaux qui souffre de troubles de la mémoire et découvre qu’il a un trouble dissociatif de l’identité, et qu’il partage un corps avec le mercenaire Marc Spectre.

Auparavant, en 2016, il était dans X-Men : Apocalypse donner vie au méchant principal, mais en général, les critiques ont été terribles et le CGI utilisé n’était pas comme prévu, il est donc considéré par le fandom comme la pire adaptation de la saga mutante. En réalité, Oscar lui-même a assuré qu’il n’avait pas passé un bon moment dans son tournage en raison des blessures qu’il a subies lors du maquillage et des moments inconfortables.

Deux ans plus tard, il faisait partie de l’un des films les plus célèbres de la dernière décennie et peut-être que peu de gens savaient qu’il l’était. En 2018, il faisait partie de Spider-Man: dans le Spider-Verse en posant ta voix Spiderman 2099 dans le camée souvenir du personnage lors de sa scène post-crédits, qui a recréé le célèbre mème Internet entre les différentes versions du super-héros pointant du doigt.

