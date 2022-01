Spider-Man: No Way Home Script révèle un camée sosie prévu de Stan Lee

Apparemment, Spider-Man : Pas de retour à la maison avait son propre hommage prévu pour le co-créateur de Spider-Man et la légende de Marvel Comics, Stan Lee. Bien que le moment ne soit pas arrivé dans le film, les scénaristes Chris McKenna et Erik Sommers, qui sont revenus pour écrire le troisième film, ont prévu quelque chose pour lui sur la page. Un détail du script complet de Spider-Man : Pas de retour à la maison suggère qu’il y avait un petit aperçu d’un vieux monsieur à la fin du film, qui aurait été un sosie de Stan Lee, donnant aux fans de Marvel un œuf de Pâques faisant référence à la longue piste de Marvel Studios d’avoir des camées de Stan Lee.

La scène du film faisant référence au sosie de Stan Lee survient à la fin du film, lorsque, après avoir effacé son identité et ses souvenirs de la vie de tout le monde, Peter rend visite à MJ au café dans lequel elle travaille. Juste avant que Peter n’intervienne pour parler à MJ, il la voit rire avec un client plus âgé, qui a une apparence similaire à Stan Lee. La scène suit ensuite la fermeture culminante de l’arc de personnage emblématique de Peter après qu’il ait refusé de dire à Zendaya la vérité sur lui-même. Voici l’extrait du scénario du film récemment publié:

La personne référencée ne présente aucune ressemblance avec l’artiste Marvel. Pourtant, Pas de retour à la maison a un œuf de Pâques dans le film rendant hommage à Stan Lee, à travers un taxi qui porte le numéro de plaque d’immatriculation – 1228, un rappel de la date de naissance de Stan Lee, soit le 28 décembre.

Marvel continue d’honorer l’héritage de Stan Lee







Marvel Studios a toujours travaillé pour honorer Stan Lee et son héritage qui a aidé à créer l’emblématique univers cinématographique Marvel, qui combine différentes itérations et histoires des personnages que Stan a développés pour les bandes dessinées. Stan Lee a filmé certains des meilleurs camées pour les films de bandes dessinées, et pas seulement pour le MCU, mais pour d’autres associations Marvel Entertainment telles que X Men films et Fox Les quatre Fantastiques également. Pour pimenter le tout, il est même passé dans l’autre royaume et a parfois fait quelques camées pour des films rivaux de DC. Stan Lee est apparu dans son dernier camée MCU dans le film de 2019 Avengers : Fin de partiequi était l’un de ses deux derniers rôles de camée posthume, l’autre étant Capitaine Marvel qui est sorti la même année. En le commémorant et en s’adressant à son décès, Marvel Studios a rendu hommage en incluant ses images de camée au logo du studio qui apparaît à l’écran au début des films MCU pour Capitaine Marvel.





Bien que Stan Lee ait une longue liste de crédits sur Marvel Comics, sa connexion avec Spider-Man est plus forte étant donné que c’est sa création la plus réussie qui est devenue l’une des franchises cinématographiques les plus réussies de tous les temps, à commencer par celle de Sam Raimi. Trilogie Spider-Man qui mettait en vedette Tobey Maguire dans le rôle principal. Iconiquement, Pas de retour à la maison a ramené la version du personnage de Maguire alors que le multivers faisait irruption dans l’univers cinématographique Marvel, bouclant le parcours cinématographique du personnage. Malheureusement, Stan Lee n’est pas là pour assister à la réunion des trois générations de Spider-Man, mais il aurait été surréaliste d’ajouter Stan Lee au cadre avec les trois acteurs qui ont donné vie à sa création.





