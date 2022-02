Qui sont les personnages de la dernière bande-annonce de Moon Knight ?

La sixième série télévisée issue du succès du MCU en tant que franchise cinématographique, Chevalier de la Lune, suivra l’origine et les aventures de son personnage principal, interprété par Oscar Isaac. Bien que ce (anti)héros soit peut-être moins connu que la ressemblance indubitable de Spider-Man ou de Captain America, il n’en est certainement pas moins intéressant et a une riche histoire sur laquelle les show runners peuvent se rabattre. Maintenant, avec la dernière bande-annonce publiée lors du Super Bowl de cette année, nous avons plus à nous séduire avant Chevalier de la Lune commence à diffuser le 30 mars.

Décomposons les personnages principaux que la dernière bande-annonce nous a révélés.

Marc Spector





Sa santé mentale ne doit pas être ignorée lorsque l’on considère ce qui distingue Moon Knight des autres héros Marvel. Alors que notre personnage éponyme nous est présenté dans cette bande-annonce sous le nom de Steven Grant, son vrai nom est Marc Spector, un mercenaire talentueux doté de compétences de combat expertes. Il vit avec un trouble dissociatif de l’identité (TDI), une maladie mentale caractérisée par le maintien d’au moins deux états de personnalité distincts. La bande-annonce nous explique comment ce trouble se manifeste dans Moon Knight, révélant quelques-unes des personnalités des personnages dans les bandes dessinées.

Le susmentionné Steven Grant s’avère le plus remarquable, en particulier si l’on considère les différences entre ses itérations de bande dessinée et de télévision. Bien qu’écrit comme un puissant homme d’affaires milliardaire dans les bandes dessinées, la série en streaming l’a transformé en un employé de détail timide et nerveux travaillant dans une boutique de cadeaux de musée. Parmi les autres personnalités que Spector a exposées dans les bandes dessinées, citons le chauffeur de taxi Jake Lockley et le consultant M. Knight, bien que l’on ne sache pas s’ils feront une apparition à l’écran.





La bande-annonce montre également la grande détresse que Spector éprouve en raison de sa santé mentale, de ses difficultés à dormir et de son manque de mémoire concernant ses personnalités alternatives. On nous montre Spector à divers degrés de choc, de colère et de bouleversement. Une scène remarquable le fait « se réveiller », pour ainsi dire, au milieu d’une poursuite en voiture à grande vitesse, et la surprise sur son visage quand il voit le pistolet dans sa main peut nous amener à croire qu’il ne se souvient pas de la façon dont il s’est retrouvé là. Tout cela attire l’attention sur la question de savoir comment le réalisateur Jeremy Slater envisage de s’attaquer à la santé mentale de Spector, et il devrait être intéressant de regarder les réponses se dérouler.

Khonshu, Dieu de la Lune





En ce qui concerne les histoires d’origine, il serait approprié de classer la réalisation par Moon Knight de ses capacités surnaturelles comme unique. Bien que certaines libertés créatives aient été prises lors du transfert du personnage des panneaux au scénario, les éléments les plus vitaux semblent intacts. À savoir, il y a le contact de Spector avec la divinité égyptienne Khonshu, le dieu fictif de la Lune de Marvel. Dans son itération originale de bande dessinée, Khonshu fait revivre Spector dans une ancienne tombe après qu’un travail de mercenaire au Soudan a pris une tournure fatale, ressuscitant l’homme dans une vie de redressement des torts et de service au grand public.





Bien que l’on ne sache pas si cet aspect particulièrement violent de la trame de fond de Moon Knight a été complètement abandonné, nos premiers aperçus de Khonshu via la bande-annonce ne se trouvent pas dans une tombe mais plutôt dans une exposition de musée sur des artefacts égyptiens. Cela pourrait être le musée où travaille Steven Grant. Nous voyons également des flashs de Khonshu poursuivant Spector / Grant dans un couloir menant à un ascenseur, ainsi que des images de pyramides égyptiennes. Cela indique aux téléspectateurs qui ne connaissent peut-être pas Moon Knight les origines du personnage et qui il représente et sert

Arthur Harrow





Cette dernière bande-annonce nous présente également le personnage d’Arthur Harrow (Ethan Hawke). Tout de rouge vêtu et entouré de foules qui s’inclinent devant lui et tendent la main pour le toucher sur son passage, il a l’allure d’un homme qui inspire beaucoup de respect et de révérence. Pour quiconque ne connaît pas Harrow, il n’apparaît qu’une seule fois dans les bandes dessinées, en Chevalier de la Lune (Vol.2) #2. Ce seul fait fait déjà de lui un candidat curieux pour le grand écran, bien que ce ne soit pas la première fois que les auteurs de MCU prennent des personnages moins connus et les retravaillent à leurs propres fins. Nous en avons déjà été témoins avec Zeno de Captain America : Guerre Civile et Le faucon et le soldat de l’hiverainsi qu’Agatha dans WandaVisionpour n’en nommer que quelques-uns.





Dans son apparence comique singulière, Harrow est un scientifique maléfique qui, avec le soutien des nazis, mène des expériences horribles sur des êtres humains pour répondre à ses questions sur la théorie de la douleur. Dans une vision, il apparaît à Moon Knight, est finalement pourchassé et conclut l’impasse qui s’ensuit en s’échappant avec un groupe mystérieux connu sous le nom d’OMNIUM. Cela a également mis fin à son implication dans les bandes dessinées.

Jusqu’à ce que Chevalier de la Lune est disponible pour le visionnement, nous ne pouvons pas dire avec certitude combien de Harrow sera réinventé ou si sa trame de fond de bande dessinée infâme entrera en jeu du tout. Pourtant, son personnage influencera sans aucun doute les objectifs et les motivations de Spector.





