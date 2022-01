39 façons dont les Américains et les Britanniques voient le monde différemment

Les différents fuseaux horaires, les devises et l’emplacement du volant de la voiture ne sont que quelques-unes des principales différences. Si on ajoute beaucoup de traditions et de coutumes à cela, on verra que l’écart se creuse encore plus. Si vous envisagez de visiter le Royaume-Uni, assurez-vous de savoir à quoi vous devez faire face. Il est préférable de s’armer de connaissances. Cela vous évitera l’embarras ou, pire encore, la prison.