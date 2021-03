Un cachalot échoué en Australie montre les cicatrices d’une bagarre avec un calmar géant

Une énorme baleine morte en décomposition sur une île de Down Under attire les habitants et même les voleurs, mais l’odeur rance de son cadavre en décomposition en tient beaucoup à distance. Un homme qui est allé voir la baleine a déclaré que sa graisse en décomposition avait ruiné ses baskets, et d’autres ont noté qu’ils pouvaient sentir la puanteur fétide même à une distance de 5 kilomètres, selon des sources d’information.

Les agents pathogènes sur le corps en train de moisir de la baleine sont une autre raison de s’éloigner de la zone, a déclaré le ministère de l’Environnement, des Terres, de l’Eau et de la Planification (DELWP) de Gippsland en Australie. En bref, les gens devraient rester à l’écart de la plage, en particulier parce que des requins affamés pourraient nager à proximité, dans l’espoir de prendre une bouchée du cachalot de 16 mètres de long, a déclaré le département.

Les carcasses de baleines posent souvent un problème lorsqu’elles échouent à terre, car les gaz qui s’accumulent à l’intérieur de leurs corps en décomposition peuvent entraîner de vilaines explosions. Parfois, les autorités locales font exploser de manière préventive des baleines mortes, comme elles l’ont fait en 1970 à un cachalot dans le désormais bien nommé « Exploding Whale Memorial Park , « en Oregon, une décision qu’ils ont rapidement regrettée.

« L’humour de la situation a soudainement cédé la place à une course pour la survie, alors que d’énormes morceaux de graisse de baleine tombaient partout », Paul Linnman, un journaliste qui a couvert l’explosion, dit à l’époque . « Des morceaux de viande passaient au-dessus de nos têtes, tandis que d’autres tombaient à nos pieds. »

Dans ce cas, un cachalot (Physeter macrocephalus) – la plus grande baleine à dents du monde – s’est échouée sur la plage de Forrest Caves, une destination pittoresque populaire sur Phillip Island, dans le sud de l’Australie, le 6 mars DELWP Gippsland rapporté dans un message Facebook .

Le lieu de repos final de la baleine femelle sur la plage est difficile à atteindre avec une machine ou un véhicule assez grand pour déplacer l’animal, donc « la baleine sera laissée en place et non enlevée », a écrit DELWP Gippsland.

Les cachalots, les plus grandes baleines à dents de la planète , mangent des calmars, des requins, des patins et des poissons qui vivent dans les eaux profondes. (Crédit d’image: DELWP Gippsland)

Le ministère a ajouté qu’il est illégal pour les personnes et leurs chiens de s’approcher à moins de 300 m d’une baleine, même morte. Il est également illégal de prendre ou de posséder des parties de baleines mortes, ont-ils déclaré. Mais cela n’a pas empêché des voleurs déterminés d’utiliser la couverture de la nuit pour voler des parties de la mâchoire de la baleine, The Guardian a rapporté .

Même en cas de mort, la baleine aide les scientifiques à se renseigner sur le comportement et la biologie des cachalots. Les chercheurs ont prélevé des échantillons de tissus, a rapporté le DELWP. Pendant ce temps, des « marques de ventouses » sur le côté de la baleine indiquent que la bête s’est battue avec un calmar géant, a déclaré Mike Cleeland, un responsable de l’éducation au Bunurong Environment Center à Inverloch, en Australie, à Gippsland ABC Radio.

Le cachalot avait des marques de ventouse sur le côté, probablement dues à une bagarre avec un calmar géant. (Crédit d’image: DELWP Gippsland)

Tout comme un autre cachalot échoué qu’il a vu dans les années 1980 en Australie, cette baleine «avait ces marques de ventouses allant jusqu’à environ 10 centimètres. [4 inches] diamètre, « dit Cleeland, tel que rapporté par le Sentinel-Times . « Ces cachalots plongent jusqu’à un kilomètre [0.6 miles] ou plus en profondeur pour se nourrir des calmars géants, mais s’ils arrivent à un calmar et que le calmar essaie de se défendre en s’enroulant autour du cachalot, ils finissent avec ces marques de ventouse – et cela était évident sur celui-ci à Forrest Caves. «

Cependant, on ne sait pas ce qui a réellement tué la baleine. « Il n’y a pas de cause évidente de décès, donc il a peut-être simplement atteint la fin de sa vie naturelle et s’est échoué sur sa plage la plus proche ici sur Phillip Island », a déclaré Cleeland.

Une autre baleine morte, une baleine à bosse de 16 pieds de long (5 m) (Megaptera novaeangliae) a été trouvé au large de Port Phillip Bay, non loin de Phillip Island, et « des plans sont en cours pour déplacer la baleine demain », DELWP Victoria a écrit sur Twitter le 11 mars.

Une baleine à bosse décédée d’environ 5 mètres de long a été trouvée au large près du mont Martha dans la baie de Port Phillip. Des plans sont en cours pour déplacer la baleine demain – Veuillez éviter la zone. Pour plus d’informations, visitez: https://t.co/5gNqgJxhWs pic.twitter.com/leR7q6Q4xl11 mars 2021 En savoir plus

