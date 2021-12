Sonic the Hedgehog 2 ramène le compositeur Tom Holkenborg

Un autre nom revient au très attendu Sonic l’hérisson suite. Tom Holkenborg, autrement connu sous son nom de scène comme Junkie XL, revient pour marquer la suite du hit de 2020 ! Il reprend son rôle dans la production avec le réalisateur Jeff Fowler.

Holkenborg a une histoire avec la composition de bandes originales de films et de jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, il a écrit de la musique pour des jeux tels que Détruisez tous les humains !, Les Sims 2 : Vie nocturne, et Besoin de vitesse : souterrain. Au cinéma, il a composé les musiques de films bourrés d’action comme Mad Max : Fury Road, Dead Pool, Alita : l’ange de la bataille, et Godzilla contre Kong. Lors de la composition pour Sonic l’hérisson, Holkenborg s’est inspiré de la partition originale de Masato Nakamura du jeu de 1991 dans laquelle le flou bleu a fait ses grands débuts. On dirait que nous en aurons plus dans la suite à venir, mais peut-être en nous inspirant des partitions de Sonique 2, Sonique 3, et Sonic & Knuckles.

Pat Casey et Josh Miller reviennent en tant que scénaristes pour le scénario de la suite. John Whittington les rejoint également pour le scénario de la suite. Les travaux antérieurs de Whittington comprennent Le film Lego Batman, Le film Lego Ninjago, et deux épisodes de Oeufs Verts et Jambon. Neal H. Moritz, Toby Ascher et Toru Nakahara sont également de retour en tant que producteurs de la suite. Ben Schwartz est, bien sûr, de retour pour exprimer le tristement célèbre hérisson bleu. Colleen O’Shaughnessey dans le rôle de Miles « Tails » Prower, le renard à deux queues, et Idris Elba dans le rôle de Knuckles l’échidné se joignent à lui en tant que compagnons animaux de Sonic.

Le film original de 2020 a une production qui est tombée dans l’infamie, avec des conceptions refaites, des réactions de fans et une performance inoubliable de Jim Carrey. La route rocailleuse vers le grand écran de Sonic a rapporté un revenu mondial de 319,7 millions de dollars, battant la séquence de dix ans de Marvel (2010-2019) d’avoir le film de genre de super-héros le plus rentable de l’année. Alors que le film a un score de critique de 63%, son score d’audience se situe actuellement à un niveau beaucoup plus élevé de 93%.

Depuis le succès surprise du film, ainsi que l’étonnante camée de Tails à la fin, les fans sont impatients de trouver des nouvelles de la suite prévue. Ce n’est qu’aux Game Awards 2021 que nous avons enfin obtenu notre première bande-annonce. Associé à une musique entraînante, nous avons pu voir le retour de Sonic, Robotnik et notre premier regard sur Tails and Knuckles. Bien qu’aucun détail de l’intrigue n’ait encore été publié sur le film, la bande-annonce se compose de quelques œufs de Pâques présentant des retours en arrière du célèbre jeu Dreamcast de 1998, Sonic Adventure. Nous avons également eu quelques clichés de la légendaire émeraude du chaos, qui a servi de dispositif d’intrigue majeur tout au long de la franchise Sonic. L’émeraude du chaos en particulier a toujours été liée au personnage de Knuckles.





Quoi qu’il arrive dans ce film, les fans, nouveaux et anciens, du tristement célèbre hérisson ont de quoi être enthousiasmés. Avec une grande partie de l’ancienne équipe de retour et beaucoup de nouveaux visages prometteurs, cela s’annonce comme un film passionnant. Sonic le hérisson 2 est prévue pour le printemps 2022 ! La nouvelle du retour de Tom Holkenborg nous vient de Film Music Reporter.





