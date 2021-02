C’est le bord d’un papier sous le microscope électronique: la raison pour laquelle les coupures avec des feuilles et des folios font si mal

Hier j’ai tranché mon doigt avec un couteau à pain. Je dois ajouter involontairement. Et non, ce n’est pas une analyse au couteau qui est devenue incontrôlable: c’est un accident. Même si je dois dire que, bien que les «premières impressions» n’aient pas été bonnes, le couteau a bien coupé: je ne sais pas si je lui donnerais dix étoiles, mais je sais qu’ils m’ont donné quatre points.

Donc quand ce matinJ’ai vu des gens expliquer pourquoi un tribunal avec une feuille de papier faisait si mal, je l’ai vu comme un signe. Je mentirais si je vous disais que l’idée de faire une découpe avec une feuille de papier pour comparer sciemment ne m’a pas traversé l’esprit, mais au final, la raison a prévalu et j’ai commencé à plonger en ligne. Pourquoi couper un papier fait-il si mal?

Une question peu étudiée

Il vous suffit de faire une recherche sur le net pour que vous voyiez que beaucoup a été écrit sur le sujet, mais très peu de recherches ont été faites. Fondamentalement parce qu’il n’y a pas de comité d’éthique qui approuve celui de torturer les sujets de recherche juste pour une curiosité aussi trouble qu’inutile (peu importe à quel point il est récurrent). En ce qui concerne la science contemporaine, le sadisme n’a sa place que dans les laboratoires de sexologie.

Et bien sûr, en l’absence de bonnes recherches, il ne nous reste que les hypothèses. Et il y en a beaucoup, mais lié à l’anatomie sont les plus populaires. Une coupure du bout du doigt fait-elle le même mal qu’une coupure égale (identique, clonique) sur le bras ou le mollet? Je sais que la douleur est l’une des choses les plus personnelles, non transférables et subjectives qui existent, mais accordons l’expérience de la pensée.

Et quel que soit le résultat, la logique anatomique nous dit non. Les domaines où nous avons généralement du papier ne sont pas seulement fortement énervé, mais ils sont plein de nocicepteurs, les récepteurs des stimuli négatifs. Autrement dit, ceux qui sont responsables de la traduction des lésions tissulaires ou de l’irritation en douleur.

Cela a du sens, même si en tant que victime d’une attaque auto-infligée avec un couteau, je ne vois pas tout à fait cela comme la différence essentielle. Je peux admettre l’idée que puisque les coupes de papier ne saignent généralement pas, le processus de guérison (par coagulation) être plus volumineux et complexe. Mais c’est, en tout cas, une explication de la raison pour laquelle il faut plus de temps pour guérir, non pas que ça fait plus mal.

Papier de verre

Hmmm … L’explication qui me convainc le plus est que, même s’il ne lui ressemble pas avec ses lignes droites, blanches et nettes, le papier est très rugueux au niveau microscopique. Contrairement au couteau en métal tranchant, le papier agit sur la plaie comme s’il s’agissait de papier de verre et cela, bien sûr, est beaucoup plus abrasif pour les cellules et les terminaisons nerveuses.

L’image ci-dessus parle d’elle-même: le bord d’un papier sous le microscope électronique. Avec cette image à l’esprit, la découpe de papier semble tout d’un coup une chose vraiment terrible. De plus, il semble que le papier laisse également de petites fibres et des résidus chimiques qui favorisent une irritation de la plaie beaucoup plus grande. Ne l’appelle pas « papier », appelle-le « ser » une putain de fête pour les nocicepteurs». Une fête qui, apparemment, est très douloureuse.

Image | PSU