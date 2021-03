21 gourmandises pour remplir votre panier de Pâques cette année

Pâques est l’une des plus grandes périodes de vente de bonbons de toute l’année – 3,7 milliards aux États-Unis en 2020, selon la National Confectioner’s Association – et nous pouvons comprendre pourquoi: non seulement y a-t-il des paniers à remplir, c’est le moment unique de la année, nous pouvons tous nous adonner joyeusement à mordre les oreilles des lapins et à voler des œufs.

Des lapins en chocolat! Des œufs en bonbon! Bien sûr.

Mais le volume de friandises possibles sur le thème de Pâques et du printemps est écrasant, et augmente chaque année à mesure que les entreprises deviennent mignonnes avec leurs profils de saveur et de forme, tandis que les chocolatiers indépendants essaient de saisir une part de ce pouvoir d’achat de bonbons sucrés et sucrés. pour eux-mêmes.

Mais nous sommes là pour vous aider. Voici quelques-uns des plus grands Nouveau sorties pour 2021 des marques que vous connaissez et aimez: Kinder, Hershey’s, Reese’s, Sour Patch, etc. – et une sélection de marques haut de gamme en plus petits lots que vous voudrez peut-être envisager d’acheter pour quelqu’un de spécial. Ou peut-être, même, vous-même.

Voici le tour d’horizon des bonbons de Pâques 2021:

Nouveaux articles de Pâques / printemps au détail

Haricots à la gelée de pastèque Sour Patch Gracieuseté de Sour Patch

Fèves à la gelée de pastèque pour enfants Sour Patch

Une torsion sur le classique, chaque sac de 13 onces est livré avec des haricots à la gelée à la pastèque, tous basés sur les bonbons Sour Patch Kids.

Haricots à la gelée de poisson suédois Gracieuseté de Sweedish Fish

Haricots à la gelée de poisson suédois

De retour pour une courte période cette année, ce sont des jelly beans rouges inspirés des bonbons classiques. L’emballage est la partie la plus de Pâques de cette confection, mais les bonbons sont des bonbons, n’est-ce pas?

Figurines creuses Kinder Mini. Courtest Kinder

Mini figurines creuses Kinder

Les mini figurines de Pâques sont six figurines d’animaux de printemps creuses emballées individuellement avec du chocolat au lait lisse et une doublure de lait crémeux.

Mini pots Nutella avec couvercles printaniers. Courtest Ferrero

Mini pots Nutella avec couvercles vert clair et jaune

Votre pâte à tartiner aux noisettes préférée offre des mini pots de Nutella en verre de 1,5 once avec des couvercles jaune clair et vert pour les vacances. Plus: Nutella & Go! sera également disponible dans des packs portables sur le thème de Pâques.

Oeufs au caramel Ferrero. Courtest Ferrero

Œufs au caramel Ferrero

Les œufs de Ferrero ont déjà des saveurs de noisette et de cacao; le caramel est le nouvel ajout. Chaque sac contient 10 œufs croustillants enrobés de chocolat et emballés individuellement, enrobés d’une garniture crémeuse.

Œufs Mystery Mix de M & M Gracieuseté de Mars

Œufs Mystery Mix de M & M

Ce nouveau mélange réunit trois saveurs M & M’s: chocolat au lait, beurre de cacahuète et double chocolat dans un seul sac, le tout en forme d’œuf pour célébrer la saison.

Poussins de guimauve à saveur de cannelle féroce Peeps Hot Tamales Courtoisie Peeps

Poussins de guimauve à saveur de cannelle féroce Peeps Hot Tamales

Vous en avez assez du même vieux bonbon? Ces Peeps épicés à la cannelle et à la guimauve ne manqueront pas de réchauffer n’importe quel panier de Pâques.

Froot Loops Pop de Peeps. Peep’s

Pop parfumée Peeps Froot Loops

Après une «pause momentanée», comme le dit la société, des étagères des magasins à Pâques dernière, les poussins de guimauve Peeps sont de retour et avec deux nouveaux articles disponibles au niveau national – un épicé, un fruité. De plus, Peeps a toute une série de recettes et d’artisanat pour leurs délices à la guimauve ici.

Coupes de beurre d’arachide Reese’s Mallow- Top Gracieuseté de Hershey

Coupes de beurre d’arachide Reese’s Mallow-Top

Les coupes au beurre d’arachide bien-aimées avec une moitié inférieure en chocolat au lait et une moitié supérieure en crème à la guimauve.

Lapin aux pépins de chocolat au lait Hershey Gracieuseté de Hershey

Lapin aux pépins de chocolat au lait Hershey

Optez pour les oreilles en premier lorsque vous consommez votre lapin en chocolat? Hershey est là pour vous aider, avec un lapin qui est fait pour vous en donner le plus pour votre argent.

Chocolat au lait Build-A-Bunny de Hershey Gracieuseté de Hershey

Chocolat au lait Build-A-Bunny de Hershey

Construisez votre propre lapin de Pâques avec ces formes de construction en blocs de chocolat au lait.

Caneton à la limonade à la fraise et à la glace Gracieuseté de Hershey

Caneton à la limonade à la fraise et à la glace

Vous cherchez une version plus fruitée de vos bonbons de Pâques? Cette gomme sans sucre est livrée avec une touche aigre-douce dans un emballage mettant en vedette un canard sirotant dans un verre.

Jelly Bird rouges de Brach. Gracieuseté de Brach’s

Œufs de brach’s Jelly Bird (rouges)

Une compilation des meilleures saveurs «rouges»: cerise, fraise, framboise et pastèque.

Mélange de chocolat Jelly Bean de Brach. Gracieuseté de Brach’s

Mélange de haricots à la gelée au chocolat au lait Brach’s

Un mélange assorti de fèves à la gelée enrobées de chocolat au lait (et de quelques fèves à la gelée non couvertes) aux saveurs de cerise, de framboise et de fraise.

Œufs d’oiseaux à la gelée scintillante arc-en-ciel de Brach. Gracieuseté de Brach’s

Œufs d’oiseaux à la gelée scintillante arc-en-ciel de Brach

Oubliez le chocolat, apportez la variété fruitée avec des œufs d’oiseaux en gelée parfumés comme le raisin, le citron, le citron vert, l’orange, la framboise bleue et la cerise.

Corde de Pâques Nerds Hoppin ‘. Gracieuseté de Brach’s

Corde de Pâques Nerds Hoppin ‘

Les nerds, présentés dans des couleurs printanières, couvrent des cordes gommeuses souples, présentés dans des pochettes de la taille d’une friandise pour la chasse aux œufs ou des paniers.

Biscuits aux animaux de cirque de printemps de la mère. Gracieuseté de Brach’s

Biscuits aux animaux de cirque printanier de la mère

Maman devrait avoir ses propres friandises, non? Voici une collection de biscuits pour animaux de cirque en lots limités en forme de lapin, de poussin, de papillon et de canard, recouverts de glaçage et de paillettes.

Nouveaux chocolats de spécialité

« Tunes » Bunny. Gracieuseté de JoMart

Chocolats JoMart

La plus ancienne fabrique de bonbons de Brooklyn a 75 ans et propose un large assortiment de chocolats de Pâques. Les nouveautés de cette année sont les œufs de guimauve peints à la main (avec des couleurs de beurre de cacao personnalisées) et le lapin « Tunes », qui a mis sa musique en marche. Aussi disponible: Bombes de Pâques – ajoutez simplement du chocolat dans une tasse, versez du lait chaud et obtenez du cacao chaud avec une guimauve maison. Plus ici.

Barre de palette d’artiste de Kokak pour le printemps. Gracieuseté de Kokak

Chocolats Kokak

Les chocolats Kokak ont ​​ouvert en juin 2020 et proposent deux friandises: la collection de truffes de Pâques, une boîte à truffes de 16 pièces aux saveurs telles que Kalamansi, guimauve aux arachides et caramel au sel de mer. Il y a aussi la collection Spring Tropical Fruit, qui comprend des truffes aromatisées à la mangue, à la citronnelle, au fruit de la passion, au caramel à la banane et à l’ananas et à la noix de coco. Plus ici.

L’œuf « Breaker » de Disset. Courtoisie Disset

Chocolat Disset

Autre nouveauté dans le domaine du chocolat de spécialité, l’artiste Ursula XVII est une chocolatière formée au Michelin qui crée des bonbons artisanaux en petites quantités. Son assortiment de Pâques de 12 pièces comprend des bonbons au caramel salé, au chocolat noir, à la noix de coco, à la fraise, à la cerise, aux amandes et au sucre. De plus, les Breakers sont des kits de taille personnelle avec tout ce dont vous avez besoin pour casser une statue de chocolat creuse. Les kits comprennent un maillet, une statue en chocolat et des peintures au chocolat comestibles. Plus ici.

Ballotin d’oeufs de Pâques Neuhaus Courtoisie Neuhaus

Neuhaus

Le chocolatier belge haut de gamme a un nouvel article pour Pâques cette année, le ballotin des œufs de Pâques. Rempli de 40 œufs de Pâques en chocolat Neuhaus, le ballotin comprend une sélection de pralinés, de ganache et de gianduja (noisette), et est emballé dans du papier de couleur pastel, recouvert de papillons. Plus ici.