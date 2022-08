Les 5 séries les plus vues sur Netflix la semaine dernière (8 au 14 août 2022)

Netflix

Netflix présente son nouveau Top 5 des séries les plus choisies par les abonnés durant la semaine du 8 au 14 août, selon FlixPatrol. Regardez quel était le numéro 1 !

©NetflixLes 5 séries Netflix les plus vues la semaine dernière (8 au 14 août 2022).

le service de streaming Netflix est dans une phase où elle cherche à améliorer sa situation d’entreprise actuelle, qui la voit traverser son pire moment depuis sa création face à de graves chutes d’abonnés dans le monde entier. Pour cette raison, ils ont déjà commencé à mettre en place diverses stratégies pour fidéliser leurs utilisateurs, mais sans négliger que leur principal outil est le contenu destiné à leur large catalogue et que les séries sont la principale attraction de ces derniers mois avec choses étranges mener la réflexion. Revoyez ce qui a été le plus vu entre le 8 et le 14 août !

+La série la plus regardée sur Netflix la semaine dernière

5- Continuez à respirer

Ce spectacle mettant en vedette Melissa Barrera et Jeff Wilbusch a été l’une des surprises du début du huitième mois de l’année, car avec seulement quelques jours de diffusion, il avait retenu l’attention du public, mais il est clair que ce fut un succès éphémère. mais succès au final. Sa prémisse est centrée sur un avion qui s’écrase au milieu de la nature sauvage canadienne et une femme seule doit lutter contre l’adversité pour survivre.

4- Woo, un avocat hors norme

Ce n’est pas nouveau que les K-dramas aient un large public et soient l’une des sorties les plus attendues, alors la plateforme a ajouté ce programme mettant en vedette Park Eun-bin, Kang Tae-oh et Kang Ki-young, qui est furieux. Suivez une brillante avocate nommée Woo Young-woo alors qu’elle relève des défis dans la salle d’audience et au-delà en tant que recrue dans un grand cabinet d’avocats et une femme atteinte de troubles du spectre autistique.

3- Manifeste

Certains passagers arrivent à destination après un voyage d’heures qui, dans le monde, signifiait cinq ans au total et ils étaient déjà considérés comme morts, ils doivent donc faire face à la nouvelle réalité. Avec cette première intrigue, ils ont réussi à rattraper le public en revenant il y a plus d’un mois, alors que des nouvelles de sa quatrième et dernière saison sont attendues après avoir été secourues par Netflix lorsque NBC l’a annulée.

2- Choses étranges

Comme il y a une semaine, la production créée par les frères Matt et Ross Duffer continue d’être parmi les plus choisies par les utilisateurs de streaming, bien qu’elle ait sorti le tome 2 de sa quatrième saison le 1er juillet. La bonne nouvelle pour les fans est que le processus d’écriture du scénario a déjà commencé et on pense qu’il pourrait arriver d’ici la mi-2024.

1- Le marchand de sable

Sans surprise étant donné sa grande attente des lecteurs de Neil Gaiman et du fandom de DC Comics en général, L’homme de sable Elle est devenue la série la plus regardée sur Netflix entre la semaine du 8 au 14 aoûtaprès l’arrivée du jour 5. L’histoire montre Dream, qui est capturé et retenu contre son gré pendant un siècle et son absence déclenche des événements qui vont changer le monde des rêves.

