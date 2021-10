in

Demi a recherché des preuves de vie extraterrestre dans son nouveau spectacle Unidentified with Demi Lovato.

Demi Lovato pense que le mot extraterrestre est un « terme péjoratif ».

Au cas où vous ne le sauriez pas, le chanteur ‘Sober’ est obsédé par les ovnis et est un croyant connu de la vie extraterrestre. Demi a même une série documentaire de quatre épisodes sur Peacock, intitulée Non identifié avec Demi Lovato, où ils recherchent des preuves d’une vie d’un autre monde aux côtés de leur sœur Dallas et de leur ami Matthew Scott Montgomery, qui est sceptique quant à l’existence des extraterrestres.

Alors que nous devons attendre de savoir si Demi a réussi à trouver une vie extraterrestre dans l’épisode final, ils ont parlé de leurs découvertes dans un certain nombre d’interviews pour promouvoir la série, y compris la nature problématique du terme « extraterrestres ».

Demi Lovato dit que le mot « extraterrestre » est « péjoratif » pour les extraterrestres.

Les étrangers peuvent être définis comme « un être hypothétique ou fictif d’un autre monde » ou « un étranger, en particulier celui qui n’est pas un citoyen naturalisé du pays où il vit ». Dans une interview avec Pedestrian TV, Demi a déclaré: « Je pense que nous devons arrêter de les appeler des extraterrestres parce que les extraterrestres sont un terme péjoratif pour quoi que ce soit.

« C’est pourquoi j’aime les appeler des extraterrestres ! Alors oui, c’est une petite information. Une petite information que j’ai apprise. »

Demi pense également que nous devons abandonner les stéréotypes négatifs dont nous avons été nourris à propos des ovnis. Ils espèrent que leur documentaire dissipera les mythes sur la vie extraterrestre et montrera qu'ils ne vont pas nous faire de mal. « Pourquoi voudraient-ils notre planète alors que nous l'enfonçons dans le sol ? Je pense que s'il y avait des êtres qui pourraient nous faire du mal, nous serions partis il y a longtemps », a poursuivi Demi. « Je pense aussi que s'il y a des civilisations qui ont une conscience dans d'autres dimensions, ce qui leur a donné la technologie pour pouvoir voyager dans l'espace, je pense qu'elles ne recherchent que des rencontres et des interactions pacifiques parce que comme je l'ai dit, si ils voulaient que nous partions, nous serions partis depuis longtemps ! » Que pensez-vous du mot « extraterrestre » ?