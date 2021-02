Le simulateur de boîte de nuit Isolationist lance le 11 mars pour le public PC

Une expérience de simulation nouvelle et unique est venue du développeur indépendant Myshkin Entertainment. Cette expérience sandbox unique sur le thème des boîtes de nuit emmène les joueurs dans un monde loin de la pandémie et des événements mondiaux. Entrez dans un monde futuriste éclairé par des néons Simulateur de boîte de nuit Isolationist. Il y a des tonnes de choses à faire, des endroits pour se détendre et un monde à explorer pour les fans intéressés.

Le monde est présenté de manière unique avec des jardins immenses, des salles dispersées, des mini-jeux et plus encore. Il s’agit d’une simulation unique qui est destinée à être explorée et appréciée plutôt que complétée. Détendez-vous simplement et laissez le monde se dérouler comme il l’entend en profitant d’un environnement simulé créatif et unique.

Il s’agit d’un jeu d’exploration se déroulant dans une discothèque surréaliste et détachée de néons. Profitez de la possibilité de faire de la musique, de jouer à des jeux d’arcade et d’explorer un labyrinthe. Bien que ce soit une aventure complètement solo, Simulateur de boîte de nuit Isolationist est une perspective divertissante pour tous ceux qui veulent passer le temps.

C’est un avenir sombre qui semble familier. Le monde entier a été fermé à cause d’un fléau, et le seul divertissement disponible dans votre bunker est une simulation vivante. C’est un monde brillant qui offre tout le divertissement dont quelqu’un aurait besoin, sans l’expérience des autres.

En tant que titre bac à sable, les joueurs explorent et interagissent à leur propre rythme. C’est une excellente occasion de simplement se détendre sans avoir besoin de progresser ou de terminer quoi que ce soit. Pensez-y comme un défi créatif, le joueur doit se divertir sans icône clignotante pour le guider.

En ce qui concerne la musique, les joueurs peuvent utiliser des instruments en jeu pour créer une variété de morceaux. Du clavier aux boîtes à rythmes, presque tout est possible pour les joueurs assez intelligents pour plonger dans une expérience musicale complète.

Pour les joueurs qui aiment les mini-jeux, le titre comprend une arcade complète. Bien que peu d’informations soient fournies, les captures d’écran du jeu suggèrent qu’il s’inspire de certains classiques d’arcade.

Ajout intéressant, le jeu permet aux joueurs de se connecter à un livre en jeu. Il s’agit d’une capacité de messagerie aléatoire qui peuplera les jeux d’autres joueurs dans les endroits les plus étranges. Des dessous de verre au mur des toilettes, c’est une façon anonyme de laisser un message à quelqu’un d’autre à trouver.

Ce jeu est créatif et libérateur et devrait être apprécié par les fans de tous âges. Il n’y a pas grand-chose dans ce titre qui dissuaderait un public plus jeune de pouvoir profiter de ce titre unique.

Simulateur de boîte de nuit Isolationist prévoit sa sortie au début de 2021.