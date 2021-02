L’Armée des morts de Zack Snyder: Matthias Schweighöfer balance la Lucille dans la première bande-annonce de zombies

Le géant du streaming Netflix obtient avec Disney + un concurrent solide, qui a récemment sorti avec juste 95 millions attaquer les abonnés payants juste un an après le lancement. Netflix a déjà une réponse et annule de lui-même les productions 70 nouveaux films originaux pour 2021 sur, en plus de l’abondance de nouvelles séries.

Pour cela, Netflix a réussi à convaincre un grand nombre d’acteurs et de cinéastes de premier plan, tels que le Directeur de DC Zack Snyder, qui a récemment présenté Batman, Superman et Wonder Woman dans Ligue de justice laissez combattre. Alors qu’il était sur un Coupe Snyder du film à succès, qui sortira prochainement aux États-Unis sous la forme d’une œuvre de quatre heures, Snyder a conçu un film de zombies pour Netflix.

« Armée des morts » © Netflix

Armée des morts: des mercenaires combattent une horde de zombies

« Armée des morts«Est un spectacle de zombies sanglant qui le 21 mai sur Netflix va au début et dans lequel le cinéaste laisse son acteur principal Dave Bautista rivaliser avec une horde de morts-vivants. L’acteur allemand Matthias Schweighöfer joue également un rôle de premier plan dans le film d’horreur.

Sur première bande-annonce fournit maintenant un petit avant-goût du film dans lequel Matthias Schweighöfer im les morts qui marchentStyle brandissant une balle de baseball Lucille.

De quoi parle le film de zombies? Le but de l’intrigue est un groupe de mercenaires qui planifient un vol à grande échelle dans les casinos de Las Vegas. Après le déclenchement d’une épidémie de zombies, la ville est au milieu de la zone de quarantaine. Des conditions idéales pour réussir le plus grand braquage de tous les temps – s’il n’y avait pas une horde de morts-vivants dans les rues de la ville.

Appartiennent à la distribution également: Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Tig Notaro, Raúl Castillo, Huma Qureshi, Samantha Win, Richard Cetrone et Michael Cassidy.

Le réalisateur Zack Snyder a approché Warner Bros. avec l’idée du film en 2007, avant de venir en studio avec son premier film DC. Homme d’acier et Henry Cavill comme Superman qui DCEU développé. Il était auparavant devenu célèbre avec un remake de l’horreur zombie « Dawn of the Dead » de George A. Romero.

Affiche de l’armée des morts © Netflix