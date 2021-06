C’est l’acteur de So Raven, Kyle Massey, accusé d’avoir envoyé du matériel explicite à une fille de 13 ans

Kyle Massey. Image : Prince Williams/Filmmagic







Kyle Massey est surtout connu pour avoir joué Cory Baxter dans That’s So Raven de Disney Channel de 2003 à 2007 et la série dérivée Cory in the House.

C’est tellement Raven L’acteur Kyle Massey a été inculpé d’un chef de communication avec un mineur à des fins immorales, selon des documents judiciaires obtenus par NBC News.

Lundi 28 juin, Kyle n’a pas comparu pour une mise en accusation pour les accusations portées devant la Cour supérieure du comté de King, Washington. La prochaine audience de l’acteur est prévue le 12 juillet.

Des documents judiciaires indiquent qu’une fille a reçu des images et des vidéos explicites de Kyle sur Snapchat. Les échanges, qui auraient eu lieu entre décembre 2018 et janvier 2019, ont ensuite été signalés à la police par la mère de la jeune fille, qui a fourni une clé USB contenant le contenu explicite. Kyle aurait également partagé des messages avec la fille en utilisant la fonction de chat de Snapchat.

Kyle Massey est surtout connu pour avoir joué Cory Baxter dans That’s So Raven. Image : Disney Channel

Des documents indiquent également qu’il avait été demandé à la mère d’envoyer sa fille de Seattle à Los Angeles pour rester avec lui et sa petite amie. Kyle connaît sa fille depuis l’âge de quatre ans et savait qu’elle n’avait que 13 ans.

Les procureurs ont demandé au tribunal de rendre une ordonnance de protection contre les agressions sexuelles pour l’adolescente, ce qui interdirait à Kyle de la contacter. Il y a également eu une ordonnance interdisant à Kyle d’Internet « en l’absence d’installation d’un système de surveillance informatique ».

En mars 2019, Kyle a été poursuivi pour 1,5 million de dollars par la victime et sa famille. Il a nié les accusations et a affirmé qu’il avait été extorqué.

Une déclaration à TMZ fournie par son avocat Lee Hutton en son nom disait: « Aucun enfant ne devrait jamais être exposé à du matériel sexuellement explicite et je nie sans équivoque et catégoriquement toute faute présumée. »

