Coldplay partage un aperçu de son nouveau single, «  Higher Power  »

AGV K1 Power Matt Dark Blue Orange White

Nouveau casque intégral racing pour adulteNouveau concept inspiré du Pista GP : s'inspire de la forme de ses ventilations et de son spoiler bien intégré, superbe finition Design très agressif, forme aérodynamiqueUn des rares casques intégraux en thermoplastique ayant une jugulaire à boucle double D, vous permettant de rouler sur circuitMatériau : calotte en résine thermoplastique haute résistance (HRT)2 tailles de calotte EPS (amortisseur interne) à densité multiple (4 densités), 4 tailles d'EPSEcran panoramique incolore traité anti-rayure, prédisposé à recevoir un Pinlock (film antibuée haute performance) disponible en optionEcran offrant un un plus grand champ de vision vertical et latéral (champ de vision horizontal de 190°)Système breveté de micro-ouverture de l'écranSystème de libération rapide de l'écran XQRS (Extra Quick Release System), remplacement en quelques secondes sans outilIntérieur en tissu doux microfibre D-Dry avec Sanitized (traitement antibactérien), entièrement démontable et lavableIntérieur optimisé pour le port de lunettes, avec finition noire/rouge type racingVentilation : IVS (Integrated Ventilation System) avec grandes canalisations directement dans la calotte5 larges ventilations avant réglables et 2 extracteurs d'air arrière intégrés dans le spoilerSes aérations avant spécialement étudiées pour la piste et son aileron testé en soufflerie maximisent les performances et assurent une grande stabilité à très grande vitesseSon spoiler intégré dans le profil de sa coque est inspiré du spoiler Biplano du Pista GP RPrédisposé à recevoir un kit de communication Bluetooth, disponible en option Pare nuque intégré pour plus de confort et d'insonorisationCache-nez amovibleBavette amovibleLivré avec une housse de transportJugulaire : boucle double DPoids : 1520 gr (+ / - 50 gr)