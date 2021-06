Critique : Call of Duty : Black Ops 4 – Le meilleur CoD de la génération

Republié le mercredi 30 juin 2021 : Nous rapportons cette critique des archives après l’annonce de la gamme PlayStation Plus de juillet. Le texte original suit.

Call of Duty devait faire quelque chose pour rester pertinent. Après une série de sorties annuelles qui n’ont pas vraiment réussi à faire bouger les choses, Call of Duty: Black Ops 4 prend le plus gros risque de la franchise en doublant son expérience multijoueur en ligne et en abandonnant la campagne solo. Est-ce que ça a payé ? En un mot, absolument. L’entrée de cette année est la tranche la plus grande, la meilleure et la plus importante de la génération.

Avant de plonger et de discuter de ce que la dernière version de Treyarch a à offrir, adressons-nous à l’éléphant dans la pièce et concentrons-nous sur ce qu’il n’a pas. Call of Duty: Black Ops 4 n’a pas la campagne solo traditionnelle que vous trouverez dans toutes les autres entrées de la série. Maintenant, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de contenu à portée de main pour ceux qui préfèrent jouer seuls, mais ce qu’il y a à expérimenter manque de toute sorte de récit cohérent ou de réelle volonté d’aller de l’avant. Une série de missions vous présente chacune des 10 classes de spécialistes que vous jouerez comme dans le multijoueur, expliquant comment chacune de leurs capacités fonctionne ainsi que quel type d’effet leurs attaques spéciales ont. Vous êtes ensuite introduit dans différents types de matchs contre des bots où vous pouvez mettre cet entraînement en pratique.

Ce n’est rien de plus qu’un certain nombre de tutoriels et de combats hors ligne contre l’IA, et c’est une perte de temps totale. Les matchs sont longs et ennuyeux, tandis que les cinématiques intermédiaires tentent de capter votre intérêt en revenant aux précédents titres de Black Ops. Cependant, seuls les fans les plus dévoués vont vraiment tirer quelque chose de significatif de ses vagues références. Nous ne pensons pas que cela soit censé remplacer une campagne solo complète, mais néanmoins, ce n’est pas quelque chose avec lequel vous devriez vous embêter.

Une fois que vous vous connectez en ligne, c’est une toute autre histoire. Le multijoueur traditionnel est un pilier des titres Call of Duty depuis 15 ans maintenant, et il ne va pas beaucoup mieux que ce que Call of Duty: Black Ops 4 apporte à la table. Un vaste assortiment de modes se sent à l’aise sur 14 cartes différentes, mais ce sont les derniers ajouts qui commencent vraiment à impressionner. Les classes spécialisées ont été introduites dans Call of Duty: Black Ops III en 2015, et six d’entre elles sont de retour accompagnées de quatre nouvelles classes pour aider à former une offre multijoueur qui se sent totalement unique, tout en gardant ses bottes fermement sur le sol.

Et il n’y a aucun endroit où ces 10 classes brillent plus que les deux nouveaux modes de cette année : Contrôle et Heist. Le premier vous permet d’attaquer et de défendre deux points sur une carte simultanément avec des réapparitions limitées et une minuterie, tandis que le second est un mode basé sur un tour où vous devez localiser et extraire une réserve d’argent. La torsion ici, cependant, est que chaque joueur commence le match avec un pistolet, et vous devez acquérir de meilleurs équipements et armes en les achetant entre les tours via l’argent que vous gagnez en tuant. Les deux modes fonctionnent très bien dans la pratique, chacun jouant sur les forces de certains spécialistes. Par exemple, Torque se sent taillé sur mesure pour Control grâce aux capacités défensives qu’il possède de barbelés pour bloquer les entrées et une barrière derrière laquelle les joueurs se cachent.

Un changement apporté pour l’itération de cette année voit le jeu s’éloigner de la santé régénérative en faveur de la guérison manuelle, appliquée via un tir de stimulation mappé sur le bouton L1. Cela peut sembler être un ajustement mineur, mais cela change fondamentalement la façon dont vous abordez le combat. Au lieu de courir, de tirer et de laisser votre santé vous rattraper, vous devez maintenant prendre une seconde et vous soigner avant de reprendre le combat. C’est plus une approche tactique qui, selon nous, fonctionne vraiment par rapport aux écrans de gelée rouge que vous auriez dû supporter dans les titres précédents lorsque votre santé était faible.

Dans l’ensemble, l’offre multijoueur de Call of Duty: Black Ops 4 est tout simplement sublime. Les modes établis reviennent pour renforcer les nouveaux ajouts afin de s’assurer qu’il y en a pour tous les goûts, tandis qu’un vaste arsenal d’armes à feu vous permet d’expérimenter avec des fusils d’assaut éprouvés ou de pousser le bateau avec des fusils de sniper et des fusils de chasse. C’est une action rapide, amusante et addictive avec laquelle nous nous en tiendrons bien au-delà de la période de lancement.

La prochaine étape est Blackout, la première tentative de la franchise en mode Battle Royale. Et pour aller droit au but : c’est incroyable. S’inspirant des champs de bataille plus réalistes de PlayerUnknown plutôt que de Fortnite, 88 joueurs peuvent se battre pour la première place en solo ou en duos, tandis que 100 utilisateurs peuvent faire équipe en quads pour tenter de gagner. Les rounds prennent généralement encore moins de temps qu’un match dans la centrale d’Epic Games, mais c’est l’engagement de Treyarch à faire le genre à la manière de Black Ops qui distingue vraiment le mode de tout ce qui existe sur le marché.

Peut-être que son plus grand différenciateur est la présence de zombies à certains endroits sur la carte. Vous trouverez certains des meilleurs butins en leur présence, mais pour mettre la main dessus, vous devrez réduire leur nombre et révéler votre position aux ennemis à proximité. C’est un risque qui pourrait porter ses fruits sous la forme d’une nouvelle arme flashy, mais si un autre joueur passe par là, il saura votre emplacement exact.

Ailleurs, les véhicules aériens arrivent pour la première fois dans le genre avec des hélicoptères pilotables pour couvrir le sol rapidement, tandis que les camions et les quads peuvent être mis à profit par ceux qui ont peur des hauteurs. Des avantages font également leur chemin dans Blackout, fournissant des boosts temporaires qui pourraient calmer vos pas, accélérer la vitesse à laquelle vous réanimez un coéquipier ou mettre en évidence de gros butins sur la carte. Ceux-ci peuvent tous être équipés grâce à une interface utilisateur intuitive qui facilite la sélection des armes et le traitement des pièces jointes. De plus, un menu d’équipement rapide mappé sur le d-pad signifie que vous n’aurez peut-être même jamais besoin d’accéder au menu plus détaillé. Il existe également un système de nivellement séparé pour progresser, ainsi que de nouveaux personnages à débloquer en accomplissant des missions sur le terrain.

Treyarch a absolument réussi à créer un mode Battle Royale d’une qualité incroyablement élevée et unique. Un framerate solide maintient l’expérience à un rythme rapide, la variété d’armes garantit que tout ce que vous récupérez sera digne de votre inventaire, et les efforts pour différencier le mode de PUBG tout en imitant l’expérience de base contribueront grandement à fidéliser un joueur base pour les mois à venir. C’est le mode Battle Royale le plus grand et le plus raffiné auquel nous ayons jamais joué.

Pour compléter le package, Zombies, un mode qui continue de nous étonner grâce à la quantité de mécanismes et de fonctionnalités en jeu. Trois scénarios différents sont livrés avec le jeu de base : IX vous emmène dans la Rome antique pour vous battre dans le Colisée avec les gladiateurs des morts-vivants, Voyage of Despair vous charge d’échapper au Titanic alors qu’il s’écrase sur le tristement célèbre iceberg, et Blood of the Dead vous fait fouiller dans les profondeurs d’une infirmerie abandonnée. Chacun comporte une carte tentaculaire pleine de portes à déverrouiller, des œufs de Pâques à découvrir et de nouveaux itinéraires à emprunter, mais ce n’est même pas la moitié. Il y a une autre système de mise à niveau pour progresser, un système de classe entièrement séparé, des armes à mettre à niveau, des avantages sélectionnables, et des talismans et des élixirs qui fournissent des améliorations supplémentaires. Il est vraiment incroyable de voir combien de contenu est emballé dans ce mode année après année.

Un nouveau mode qui fait son entrée dans Zombies cette année s’intitule Rush, où les joueurs doivent s’affronter pour obtenir le meilleur score. L’acte d’acheter des armes et d’ouvrir des portes est dépouillé au profit d’une approche qui favorise autant que possible le carnage. C’est rapide, frénétique et très amusant si vous recherchez un coup rapide au lieu du mode traditionnel plus long.