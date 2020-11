Révélé: les membres du BTS avec des crédits de composition pour chaque piste « BE »

Dans un nouveau rapport sur les chansons à diffuser à venir, KBS a révélé quels membres de BTS sont crédités comme auteurs-compositeurs sur tous les ÊTRE des pistes!

«Life Goes On» a été co-écrit par RM, Suga, et J-Hope.

Parmi les autres auteurs-compositeurs qui ont travaillé sur la piste figurent Pdogg, Ruuth, Chris James et Antonina Armato. Pdogg est un producteur interne pour Divertissement à grand succès. Pendant ce temps, Ruuth est l’auteur-compositeur-interprète allemand, tandis qu’Antonina Armato est un auteur-compositeur américain également crédité sur «ON» de BTS.

«Fly to My Room» a également été co-écrit par RM, Suga et J-Hope.

Parmi les autres auteurs-compositeurs qui ont travaillé sur la piste, citons Cosmo’s Midnight et Joe Femi Griffith. Cosmo’s Midnight est un duo de musique électronique australien et Joe Femi Griffith est du duo house acoustique Life of Dillon.

« Blue & Grey » a été co-écrit par V, Suga, RM et J-Hope.

Parmi les autres auteurs-compositeurs qui ont travaillé sur la piste, citons Jisoo Park, Levi, Hiss Noise et Metaphor. Hiss Noise est un autre producteur interne de Big Hit Entertainment. Jisoo Park est mieux connu sous le nom de NIve, un auteur-compositeur-interprète coréen-américain populaire. Levi, un chanteur et ami de V, est également connu sous le nom de Jin Sanghyuk.

Il n’y a pas de crédits d’écriture ou de composition spécifiques pour le « Skit » de ÊTRE.

«Telepathy» a été co-écrit par Suga, RM et Jungkook.

Les autres auteurs-compositeurs qui ont travaillé sur la piste incluent El Capitxn et Hiss Noise. Tous deux sont des producteurs internes pour Big Hit Entertainment.

«Dis-easy» a été co-écrit par J-Hope, RM, Suga et Jimin.

Les autres auteurs-compositeurs qui ont travaillé sur la piste incluent Ivan Jackson Rosenberg, GHSTLOOP, Pdogg et Randy Runyon. Ivan Jackson Rosenberg est membre du duo de production américain de R&B Brasstracks, connu pour avoir déjà travaillé avec le guitariste Randy Runyon. GHSTLOOP est un autre producteur interne de Big Hit Entertainment.

«Stay» a été co-écrit et par Jungkook, RM et Jin.

Parmi les autres auteurs-compositeurs qui ont travaillé sur la piste figurent Arston, un DJ biélorusse.

Comme vous le savez peut-être déjà, aucun des membres n’est crédité sur la chanson entièrement anglaise de BTS «Dynamite». Le morceau a été écrit par David Stewart et Jessica Agombar.