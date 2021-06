Une comète géante provenant du lointain nuage d’Oort repérée dans notre système solaire externe

30 juin 2021 17:33:19 IST

Les experts spatiaux ont découvert une comète géante en six ans grâce aux données du Dark Energy Survey (DES) à la suite d’une recherche approfondie. La comète n’a jamais été exposée à notre système solaire et est estimée à environ 1 000 fois plus grosse qu’une comète typique. Elle a été classée comme une petite planète en raison de sa Taille.

Deux astronomes, Pedro Bernardinelli et Gary Bernstein de l’Université de Pennsylvanie, ont rencontré cette comète géante connue sous le nom de comète Bernardinelli-Bernstein avec la désignation C/2014 UN271. C’est une grande découverte et est devenue la plus grande comète jamais repérée à l’heure actuelle. Une semaine après que les astronomes ont remarqué un nouvel objet dans le ciel, ils ont commencé leurs recherches sur l’orbite allongée qui a été vue voyager vers l’intérieur depuis le lointain nuage d’Oort.

Cette énorme comète est apparue pour la première fois en 2014 sur la caméra à énergie noire, à la suite de quoi les experts Bernardinelli et Bernstein ont réalisé que l’objet était quelque chose de grand et se déplaçant avec le temps. Ils l’ont tous deux retracé dans les années 2015, 2016, 2017 et 2018.

Selon les résultats, cette comète est devenue la plus éloignée à découvrir en donnant plusieurs années aux chercheurs pour la regarder évoluer à mesure qu’elle s’approche du Soleil. C’est 20 fois la distance de notre planète au soleil et sa largeur est de 62 miles (100 km).

Cette comète atteindra son point le plus proche du soleil sur son orbite le 23 janvier 2031, alors qu’elle se trouvera juste au-delà de l’orbite de Saturne, soit environ 10,95 fois la distance entre la Terre et le soleil.

La comète a été trouvée cachée parmi les données collectées par la caméra à énergie sombre (DECam) de 570 mégapixels. La caméra est placée sur le télescope de quatre mètres Víctor M Blanco de l’Observatoire interaméricain de Cerro Tololo (CTIO) situé au Chili.

L’étude des données est soutenu par la National Science Foundation (NSF) et le Department of Energy (DOE). Alors que le Community Science and Data Center (CSDC) du NOIRLab (National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory) de la NSF du DES a organisé les archives scientifiques du DECam.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂