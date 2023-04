C’est la première poupée Barbie qui représente une personne trisomique

Curiosités

C’est la première Barbie à représenter les personnes atteintes du syndrome de Down.

© Mattel – BarbieMattel a présenté la première Barbie pour représenter les personnes atteintes du syndrome de Down

Mattel lance sa première poupée Barbie représentant une personne trisomiquefait partie de la ligne Barbie Fashionistas et recherche diverses représentations de la beauté pour lutter contre les stigmates.

Par le biais d’une déclaration, Barbie a rapporté que a collaboré avec la National Down Syndrome Society des États-Unis (NDSS)ainsi qu’une équipe de médecins, pour travailler sur caractéristiques, vêtements, accessoires et emballage de la poupée pour s’assurer qu’il représente fidèlement une personne atteinte du syndrome de Down.

« Avec un cadre plus court, un visage plus rond, des traits plus petits et des paumes qui incluent une seule lignecette poupée présente une nouvelle sculpture et des détails qui illustrent les caractéristiques communes des femmes atteintes du syndrome de DownBarbie a déclaré dans un communiqué.

Selon l’entreprise de jouets, la robe de Barbie porte les couleurs et les symboles de la communauté, ainsi que des orthèses de cheville et de pied assorties à un collier de trois marques qui représentent les trois copies du chromosome 21 qui entraînent les caractéristiques associées au syndrome de Down.

Kandi Pickard, président et chef de la direction de NDSS a déclaré que cette Barbie signifie beaucoup pour la communauté, car C’est la première fois que des personnes trisomiques peuvent jouer avec une Barbie qui leur ressemble.il a donc demandé de ne pas sous-estimer le pouvoir de la représentation.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?