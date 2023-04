Liste des acteurs et personnages de « Love and Death »: qui est qui dans la série HBO Max

Réalisé par Lesli Linka Glatter et écrit par David E, « Love and Death » est un Série HBO Max qui raconte l’histoire de deux couples allant à l’église profitant de la vie de famille d’une petite ville du Texas, jusqu’à ce que quelqu’un prenne une hache. »

Le drame policier, qui a été tourné entre le 27 septembre 2021 et le 7 avril 2022, est basé sur le chapitre « Love & Death In Silicon Prairie, Part I & II » du livre « Evidence of Love : A True Story ». Passion and Death in the Suburbs », écrit par Jim Atkinson et John Bloom.

Elizabeth Olsen, Jesse Plemons, Patrick Fugit, Lily Rabe et Krysten Ritter sont les vedettes de «amour et mort”qui sortira le 27 avril 2023. D’autres noms qui feront partie du casting sont Keir Gilchrist, Krysten Ritter, Elizabeth Marvel, Patrick Fugit, Tom Pelphrey, Beth Broderick, Brian d’Arcy James, Mackenzie Astin, Bruce McGill et Fabiola Andujar.

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « L’AMOUR ET LA MORT »

1. Elizabeth Olsen comme Candy Montgomery

Elizabeth Olsen, qui a acquis une renommée internationale pour son rôle de Scarlet Witch/Wanda Maximoff dans les films et séries Marvel Cinematic Universe, endosse le rôle de Candy Montgomery, une femme au foyer de la banlieue texane cherchant à échapper à sa vie monotone. le mari de sa meilleure amie Betty, Allan.

Elizabeth Olsen dans le rôle de Candy Montgomery dans la série « Love and Death » (Photo : HBO Max)

2. Jesse Plemons dans le rôle d’Allan Gore

Jesse Plemons, qui a joué Todd Alquist dans la cinquième saison de « Breaking Bad », Ed Blumquist dans la deuxième saison de « Fargo », Val Dodd dans « The Master », Kevin Weeks dans « Black Mass » et Gary Kingsbury dans « Game Night » joue Allan Gore, le mari de Betty. L’ingénieur électricien a une liaison extraconjugale avec Candy, qui se terminera en tragédie.

Allan Gore (Jesse Plemons) en rendez-vous avec Candy dans la série « Love and Death » (Photo : HBO Max)

3. Patrick Fugit comme Pat Montgomery

Dans « amour et mort», Patrick Fugit, connu principalement pour son rôle principal dans le film de Cameron Crowe, « Presque célèbre », est chargé d’incarner Pat Montgomery, le mari de Candy. Il est également ingénieur électricien et reste aux côtés de sa compagne malgré le fait qu’elle soit accusée de meurtre.

Patrick Fugit dans le rôle de Pat Montgomery, le mari de Candy dans la série « Love and Death » (Photo : HBO Max)

4. Lily Rabe comme Betty Gore

Lily Rabe, connue pour des films comme « Never Again », « Mona Lisa Smile », « No Reservations », « The Toe Tactic » et « All Good Things », et pour ses personnages de la série d’anthologies « American Horror Story ». , joue Betty Gore, la femme d’Allan qui devient la victime de son amie Candy.

Lily Rabe dans le rôle de Betty Gore et Jesse Plemons dans le rôle d’Allan Gore dans la série « Love and Death » (Photo : HBO Max)

5. Krysten Ritter comme Sherry Cleckler

Krysten Ritter, connue pour avoir joué Jessica Jones dans les séries Marvel « Jessica Jones » et « The Defenders », Jane Margolis dans « Breaking Bad », et Chloé dans la comédie « Don’t Trust the B—- in Apartment 23 » , joue Sherry Cleckler, la confidente et partenaire de Candy.