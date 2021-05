La star de One Tree Hill, Jana Kramer, seins nus sur Instagram pour soutenir les implants mammaires

Exprimant son soutien à la chirurgie plastique, Jana Kramer est devenue seins nus sur Instagram après avoir récemment reçu de nouveaux implants mammaires. Actuellement, le One Tree Hill La star est en train de divorcer de son mari, Mike Caussin, après un mariage tumultueux. L’actrice a choisi de commencer le prochain chapitre de sa vie en recevant Natrelle Gel Breast Implants, un geste qui lui a permis de se sentir plus autonome. Depuis, elle a partagé une photo seins nus sur Instagram, que Natrelle a également publiée sur le compte de l’entreprise.

« La vie change constamment. Et face à ce changement, notre ambassadeur de marque [Jana Kramer] fait ce qui est bien pour elle », lit-on dans le message de Natrelle.« Nous ne pourrions pas être plus fiers de ses choix et de sa force, car elle fait plus de place pour les choses qui comptent. Voir son message ci-dessous … et Jana, tu vas très bien, ma fille. «

« Ce prochain chapitre, ce prochain moi est gratuit. Elle est heureuse. Même seule, » Jana Kramer a déclaré dans son propre post Instagram. « Je suis prêt à être amoureux de moi-même, et cela inclut mon corps. Je n’ai aucune idée de ce que demain nous réserve. Tout ce que je sais, c’est que j’étais assez bon avant, et je suis assez bon maintenant. Je suis reconnaissant à tous vous qui m’avez aidé à trouver ma force. Personne ne peut me la reprendre. «

En mars, Kramer a détaillé son raisonnement pour l’opération. Sur Instagram, l’actrice a déclaré: «J’ai déjà envisagé une augmentation mammaire mais ce n’était jamais pour« moi ». Avec tout ce qui s’est passé dans mon mariage, je pensais que je serais aimé plus, plus sexy, ou franchement il me choisirait. Mais la meilleure partie de moi savait que c’était une distraction. «

Elle a ajouté: « Cela me dérangeait toujours cependant. Et après avoir eu des bébés, j’ai eu une nouvelle série d’insécurité avec mon corps. Les choses ne sont pas revenues à la normale, et je porte beaucoup d’embarras quand je suis déshabillée. Je ne veux plus ressentir ça. C’était le «clic» qui montrait que je devais suivre. Avant, c’était ce que je pensais que quelqu’un d’autre voulait. Maintenant, c’est simple. ‘ »

Les fans connaissent mieux Kramer pour son rôle d’Alex Dupré dans la série télévisée One Tree Hill. Depuis, elle a entamé une deuxième carrière en tant que chanteuse de musique country, sortant deux albums en 2012 et 2015. Kramer participerait également à la 23e saison de Danser avec les étoiles, terminant à la quatrième place. Plus récemment, elle est apparue dans des films originaux à vie, comme le film de vacances de l’année dernière Un Noël de bienvenue à la maison.

Kramer n’est pas la seule célébrité à se mettre seins nus sur Instagram ce mois-ci. Il y a quelques jours, L’Académie des parapluies La star Elliot Page a également publié une photo torse nu après avoir subi une opération chirurgicale. De nombreux fans ont été particulièrement impressionnés par les abdos de Page, bien que le grand avantage de la photo était à quel point l’acteur semble clairement être heureux après avoir pleinement embrassé sa transition en tant qu’homme transgenre.

«Le premier maillot de bain de Trans bb», a écrit Page dans la légende, en utilisant les hashtags #transjoy et #transisbeautiful.

Pour plus de Kramer, les fans peuvent voir son prochain film Football maman madame, dont la première sur Lifetime le 6 juin. La photo originale de Kramer prise après la chirurgie a été publiée pour la première fois par Jana Kramer sur Instagram.

Sujets: One Tree Hill