Peut-être que tous les Samsung Galaxy S24 ne montent pas une puce Exynos 2400 (mais ça existera)

Samsung semble avoir repris confiance en son Exynos grâce à une nouvelle lithographie, même si probablement (et on l’espère) seul le Samsung Galaxy S24 le plus basique testera l’Exynos 2400.

Nous avons déjà un peu peur de lire sur l’Exynos 2400, mais pour l’instant Samsung savoure le succès avec sa série Galaxy S23.

Il y a quelques jours seulement, nous avons appris que Samsung préparait une nouvelle génération de ses Exynos à pattes noires, qui sans aucun doute c’était assez effrayant pour la majorité. Apparemment, les ingénieurs de la division des semi-conducteurs de Samsung ont trouvé une technologie qui leur a fait faire confiance à leurs chipsets encore une fois, donc en 2024, ils essaieront de rivaliser avec Qualcomm et MediaTek dans la coupe plus prime avec un nouvel Exynos 2400 qui, cependant, ne viendra pas encore avec la lithographie 3 nanomètres et la technologie GAA que Samsung a presque prête.

Donc, nous allons répéter avec 4 nanomètres mais avec une nouvelle architecture appelée FoWLP (ou ‘Emballage au niveau de la plaquette en sortance’) que nous ne connaissons pas trop, mais que nous connaissons promet d’être beaucoup plus proche des 4 nanomètres de TSMC que ces derniers apprécient chipsets phares de MediaTek et Qualcomm, éliminant le besoin d’un circuit imprimé pour l’emballage des puces, ce qui seront montés directement sur des tranches de silicium pour réduire leur taille physique et optimiser à la fois l’efficacité électrique et thermique.

Ça sonne bien, a priori, mais peu importe à quel point ça sonne bien, aucun d’entre nous ne voudrait revenir à l’époque où le Galaxy S est arrivé en Europe avec une puce Exynos moins performante que les versions asiatique et nord-américaine, montées dans leur boîtier avec un Qualcomm Snapdragon haut de gamme. Et en effet, c’est de cela dont parle l’actualité, car heureusement les confrères d’Android Headlines confirment que oui, il y aura un Exynos 2400, mais non, on ne le verra pas heureusement dans tous les Galaxy S24 au niveau mondial ni en suivant cette (mauvaise) stratégie par zones.

Samsung aura à nouveau des chipsets Exynos pour ses téléphones représentatifs en 2024, mais selon des sources sud-coréennes, il semble que seul le modèle de base du Galaxy S24 montera le nouveau Exynos 2400 avec la technologie « FoWLP ».

Des sources proches de Samsung en Corée du Sud affirment que que la rumeur dit que le chipset Exynos 2400 est totalement réelet aussi en effet ce sera dans le Galaxy S24 de rendre au géant de Séoul un certain contrôle des composants électroniques pour sa gamme vaisseau amiralmême si sans rompre la collaboration avec Qualcomm et garder cette plate-forme « Muflier pour Galaxy » qui continuera d’être présent l’année prochaine.

Donc, le modèle d’entrée de gamme de la famille Galaxy S24 de Samsung serait en charge de prendre le chipset Exynos 2400 mondial pour lui permettre de rivaliser avec les meilleurs de l’industrie, tout en les déclinaisons plus et ‘Ultra’ adoptera le Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 ‘pour Galaxie’ que nous attendions tous.

C’est quelque chose qui nous semble sans aucun doute nouveau, et c’est que le changement stratégique nous semble très réussipermettant à Samsung de montrer au monde que les problèmes de ses Exynos appartiennent au passé, et peuvent également mieux maîtriser les coûts du modèle le plus basique pour réduire son prixet bien sûr en maintenant tous les avantages au plus haut niveau dans les versions les plus chères et les plus préparées.

Le nouvel Exynos 2400 promet, car non seulement il intégrera mieux tous ses composants sans avoir besoin de PCB, mais il intégrera également une configuration inédite de 10 cœurs de type 1+2+3+4.

Pas en vain, avec ces Exynos 2400, les choses sont prometteuses, car Samsung ne parle pas seulement de une toute nouvelle architecturesans carte PCB et avec une meilleure intégration des composants du chipset, mais développerait également une configuration à 10 cœurs que nous n’avons jamais vueavec un cœur des ARM Cortex-X4 performants, deux Cortex-A720 également performants, trois autres Cortex-A720 configurés à basse consommation et quatre Cortex-A520 bien plus performants pour des tâches moins lourdes.

Ça reste à voir quel GPU intégrera le nouveau chipset Samsung haut de gamme, comme il se doit nouvelle génération du Xclipse basée sur la technologie RDNA2 d’AMD même si pour l’instant nous n’avons pas de données très fiables à cet égard.

Nous devrons également voir comment le marché réagit, mais honnêtement avoir le Galaxy S24 de base avec un chipset Exynos nous semble être un moindre mal que tous les modèles d’un marché donné ont un matériel de qualité inférieure à la compétition… Voyons s’il est vrai que Samsung a réussi à trouver la clé !

