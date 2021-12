Star de « Saturday Night Live », Pete Davidson nous a dérouté avec son large éventail d’ex célèbres.

Qu’il s’agisse d’une relation sérieuse ou d’une simple aventure, sa vie amoureuse n’a jamais manqué de faire la une des journaux.

Actuellement, la relation de Davidson avec Kim Kardashian est sous le feu des projecteurs. Les deux hommes ont été aperçus pour la première fois en train de se tenir la main en octobre et auraient passé la nuit dans un hôtel auparavant.

Après avoir été aperçue à plusieurs reprises, se tenant la main et riant dans des voitures, leur relation est pour ainsi dire confirmée. Cependant, beaucoup se demandent s’ils vont s’entraîner ou si Kardashian ne sera qu’un autre nom dans sa liste d’ex.

L’histoire des relations de Davidson est remplie de hauts et de bas et chacun de ses ex célèbres a eu quelque chose à dire sur lui après leur séparation.

Voici ce que les ex de Pete Davidson ont dit à propos de sortir avec lui.

1. Carly Aquilino ne voulait pas entendre parler d’Ariana Grande.

Le premier ex connu de Davidson était le comédien Carly Aquilio et ils sont sortis ensemble pendant une courte période en 2015.

Bien qu’elle n’ait jamais parlé de leur relation, elle a réagi en voyant un texto de son amie des années après leur séparation au sujet des fiançailles de Davidson et Ariana Grande.

« Haha, ma journée dans un SMS », a-t-elle écrit dans un tweet supprimé.

2. Cazzie David dit qu’il est parti avec Ariana Grande dans les 24 heures.

La première relation à long terme de Davidson était avec la fille de Larry David, Cazzie David. Ils ont commencé à sortir ensemble en 2016 et ont rompu 2 ans plus tard en 2018.

Ils étaient assez sérieux car Davidson s’est même fait tatouer.

Cependant, Davidson aurait rompu avec elle par SMS. David explique la douleur qu’elle a endurée lorsqu’elle a découvert que Davidson sortait avec Ariana Grande un jour après leur rupture.

« J’ai parcouru Twitter et j’ai vu que mon ex d’un jour avait une nouvelle petite amie… Mon père m’a tenu pendant que je tremblais de manière incontrôlable dans ses bras »

David a révélé qu’elle était capable de surmonter cette phase difficile de sa vie et qu’ils étaient maintenant amis.

Elle l’a même mentionné dans « No One Asked For This », son livre publié, « Pete. Je vous aime…. Votre bravoure m’inspire et votre amitié signifie le monde pour moi.

3. Ariana Grande a qualifié Pete Davidson de « distraction incroyable ».

L’une des relations publiques les plus notables de Davidson était probablement avec Ariana Grande.

Les deux ont commencé à sortir ensemble en mai 2018 et ont annoncé leurs fiançailles quelques semaines plus tard. Cependant, leur relation a été de courte durée lorsqu’ils ont rompu en octobre 2018.

La relation s’est produite peu de temps après la rupture de Grande avec Mac Miller et s’est terminée peu de temps après la mort prématurée de son ex.

Cela pourrait expliquer pourquoi Grande a qualifié Davidson de « distraction ». Grande a également affirmé que leur relation était « irréaliste » et qu’elle ne le connaissait pas.

« C’était frivole et amusant et insensé et très irréaliste, et je l’aimais, et je ne le connaissais pas », a-t-elle déclaré.

4. Kate Beckinsale détestait l’attention des médias.

Peu de temps après la séparation de Davidson avec Grande, il a commencé à sortir avec Kate Beckinsale. Les deux avaient un écart d’âge de 20 ans, mais cela ne les a pas empêchés d’être ensemble. Ils n’étaient ensemble que quelques mois, mais se sont rapidement séparés en raison de l’attention médiatique indésirable qu’ils ont reçue.

« Je n’ai jamais été dans cette position auparavant – je n’ai jamais fréquenté quelqu’un qui vient avec son propre sac de malice. C’est assez choquant et quelque chose à quoi s’habituer », a déclaré Beckinsale à propos de la relation.

Pour sa part, Davidson dit que son entrée en cure de désintoxication a contribué à la scission.

« Je pense que j’allais dans une autre cure de désintoxication », a-t-il déclaré lors d’une interview avec Charlamagne tha God. « Je n’avais pas encore raison, et [Kate] avait beaucoup d’acteur et de travail à faire. C’est une superstar.

5. Margaret Qualley a trouvé la rencontre avec Pete Davidson « excitante ».

Qualley et Davidson ont commencé à sortir ensemble en 2019, mais ont malheureusement mis fin aux choses quelques mois plus tard.

On ne sait pas grand-chose de leur relation, cependant, Qualley aurait mentionné qu’elle avait été « vraiment excitée » à propos de leur relation.

6. Kaia Gerber pensait que Pete Davidson était trop « intense ».

Les deux ont commencé à sortir ensemble en octobre 2019, mais ont également été de courte durée car ils se sont séparés en janvier 2020. À l’époque, Davidson avait des problèmes de santé mentale et il a estimé que «ce n’était tout simplement pas le bon endroit ou le bon moment. du tout. »

Une source proche du mannequin a déclaré que la relation était devenue « très accablante » pour Gerber.

« Pete a un certain MO et il est très intense avec ses copines », a expliqué la source.

Gerber a parlé de leur relation et a mentionné la codépendance qu’ils avaient : « Même si vous n’êtes pas techniquement co-dépendant, ne pas laisser votre bonheur dépendre de celui de quelqu’un d’autre, je pense que c’est une chose énorme. Je suis absolument co-dépendant. »

7. Phoebe Dynevor était « folle » de Pete Davidson.

La dernière ex de Davidson était l’actrice de Bridgerton, Phoebe Dynevor. Ils se sont fréquentés quelques mois en 2021. La raison de leur séparation était la distance qui les séparait. Dynevor vit en Angleterre tandis que Davidson vit à New York.

Cependant, il semble que s’il n’y avait pas eu la distance, ils auraient compris, comme une source a mentionné, avant leur séparation, que « leur relation continue de croître et bien qu’ils se fréquentent depuis quelques mois maintenant, ils sont des tourtereaux et fous l’un de l’autre » pendant que Davidson et Dynevor sortaient ensemble.

