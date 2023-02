« C’est ce genre d’histoire qui est très universelle »: Julie Plec et Marguerite Maclntyre expliquent tous les détails de Vampire Academy

Il y a quelques heures à peine, il est venu porte des lions + une nouvelle série sur les vampires : Académie des vampires. Cette fiction consiste en une saison de dix épisodes qui sortira progressivement sur la plateforme. Pourtant, les trois premiers, déjà disponibles, ont déjà fait sensation. C’est parce que c’est une combinaison unique de drame, de mystère, de science-fiction et d’amitié.

Académie des vampires suit l’histoire de Lizzie, un membre puissant de la monarchie, et de sa meilleure amie Rose, une gardienne à moitié vampire. Bien qu’appartenant à des classes sociales différentes, ils restent très proches. Cependant, lorsque Strigoi et des disputes royales menacent leur partenariat, ils doivent mettre leur amitié à l’épreuve pour rester ensemble.

Sans aucun doute, c’est un produit passionnant où, ce qui reste toujours comme axe est l’amitié des protagonistes. Créé par Julie Plec et Marguerite MacIntyre cette histoire contient une touche de drame et même d’expérience personnelle. exclusivement avec spoilersles producteurs de Académie des vampires Ils ont raconté ce qui les a inspirés pour cette création et ce qui les a motivés à choisir un lien amical comme centre.

« Nous sommes très fiers de Vampire Academy. C’est ce genre d’histoire qui est très universelle, il s’agit de société, d’un soulèvement et d’une drôle d’intrigue de palais, d’une belle amitié féminine, d’une grande romance et de beaucoup d’action. Il a un peu à offrir pour tout le monde”a commencé par expliquer julie plec sur ce qu’ils pensent de cette bande.

Cependant, il convient de noter que ce n’est pas la première fois que Plec et Maclntyre entrent dans le monde des vampires. C’est pourquoi les deux ont précisé que Cette histoire est très différente de ses autres succès comme, par exemple, Journal de vampire. « Il y a beaucoup de différences qui donnent l’impression qu’il ne s’agit pas de la même émission à la fin. Vampire Academy se déroule dans un monde à part avec sa propre reine, ses propres règles, ses propres lois, son propre argent et même ses propres voitures. »Plec dit.

Puis il a ajouté : « C’est un univers complètement différent et c’est vraiment très intéressant et beau. On a tourné en Espagne, on avait un château, c’est vraiment un monde extraordinaire construit, alors que The Vampire Diaries est dans une petite ville et dans une petite partie de l’Amérique. ». Pour sa part, Maclntyre a ajouté : « Le cœur de cette histoire (Vampire Academy) ce sont ces deux jeunes femmes qui sont tout, mais aussi des sœurs sous leur peau. Ils ont grandi ensemble et avoir leur histoire au centre est aussi l’une des différences à voir de ce point de vue, le point de vue féminin. ».

En ce sens, les deux ont expliqué que l’une des choses qui les ont inspirés pour créer la structure de ce livre était, précisément, leur propre amitié. « Eh bien, nous aimons ça. Nous sommes amies depuis 20 ans, Marguerite et moi. Et nous apprécions vraiment nos amitiés féminines et je pense, vous savez, quand les femmes travaillent ensemble et ne sont pas en désaccord les unes avec les autres, elles peuvent tout faire et tout accomplir. » Julie a assuré.

A cela il ajouta : « Alors Lisa et Rose sont vraiment une amitié très puissante qui mérite leur moment pour briller et montrer aux gens, vous savez, qu’elles peuvent vraiment être bonnes et loyales l’une envers l’autre et se protéger. Et il n’est pas nécessaire que ce soit une dynamique de jalousie ou de méchanceté ou de compétitivité ou quoi que ce soit. ». Concernant Marguerite, elle exprime : « Et une autre chose que je respecte beaucoup chez eux, c’est qu’ils sont confrontés à des vérités vraiment très dures sur eux-mêmes, leur place dans cette société. Ce n’est pas parce que c’est facile, c’est en fait ce que j’aime chez eux, que c’est dur. Je veux dire, c’est difficile de s’accrocher à cette amitié maintenant qu’ils sont dans ce monde d’adultes. »–

En même temps, exclusivement avec spoilersa dit: « L’amitié, tu sais, tu n’es pas ami depuis 20 ans avec quelqu’un et tout est facile. Vous voulez être là, ils s’aiment et se battent l’un pour l’autre et c’est aussi ce que montre cette belle histoire centrale, y compris tout ce qui se passe dans leur société. ».

Mais, au-delà de l’histoire et de tout ce qu’elle implique, Marguerite et Julie ont leur propre définition à la fois de la fiction et des protagonistes. « Puissant, passionné et différent du monde », étaient les mots sur lesquels les deux se sont mis d’accord pour définir la série et les personnages principaux en trois mots. Et, avec cela, ils ont clairement indiqué que Académie des vampires C’est le différentiel de toutes les séries sur les vampires qui ont déjà été créées.

