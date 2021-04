Cette semaine dans nos forums 45secondes.fr: prix SpaceX, premières éclipses et trous noirs!

le Forums 45secondes.fr continuer à grandir, avec d’autres aficionados de l’espace partageant (et contestant) des idées. En fait, nous avons récemment atteint la barre des 8 000 membres, célébrant la croissance de cette communauté amicale! De plus, le bavardage se poursuit avec les gens qui discutent des éclipses et des trous noirs cette semaine

Cependant, avant tout cela, nous commençons par notre dernier cadeau !

Votre première éclipse

Nous avons demandé à la communauté de nous informer de la première fois qu’elle se souvient avoir vu une éclipse:

Je crois que c’était en 1972 et j’étais en 6e année. Notre école n’avait que deux lunettes de vue, donc tout le monde ne pouvait regarder que quelques secondes. Au moment où les lunettes sont arrivées aux derniers enfants, l’éclipse était terminée. – Brewmasterbill

Mon tout premier souvenir était avant même de commencer l’école. Je me suis éloigné de la ferme pour aller dans le champ de blé. J’appréciais la couleur dorée et je me couchais sur l’herbe de blé. Alors que je me suis allongé là, regardant le ciel est devenu totalement noir et j’ai vu les étoiles. Je pouvais entendre ma mère crier pour moi. Alors dirigé vers sa voix. J’ai eu une réprimande pour avoir quitté la cour, puis une autre pour avoir regardé directement la lune et le soleil. C’était à la fin des années 1950 dans l’État du Kentucky. J’avais 3 ans .. Je ne sais pas pourquoi ce souvenir est si vivant aujourd’hui. Mais je sais qu’au fil des ans, je l’ai toujours chéri comme un moment merveilleux dans ma jeune vie. – hamsterbytes

Eh bien, j’ai un incident étrange qui m’est arrivé à moi et à mon frère en pêchant au large de Trinidad. Je me souviens que c’était dans les années 90 et que l’éclipse solaire était vers midi et qu’aucun poisson ne mordait et tout à coup, dès que l’éclipse a commencé, nous avons commencé à attraper des poissons rouges de bonne taille et si nous avions deux hameçons sur la ligne, nous en attraperions deux. le temps et dès que l’éclipse est terminée, ils arrêtent de mordre c’est quelque chose dont je me souviendrai toujours parce que c’était si étrange que cela se produise pendant l’éclipse. – Ricardo Vincente

Découvrez le reste du fil ici.

Les trous noirs sont délicats

C’est la toute première image d’un trou noir. (Crédit d’image: NSF)

Il ne sera surprenant pour aucun passionné d’espace que les trous noirs continuent de nous étonner et de nous surprendre tous. Du scientifique le plus qualifié à l’amateur ou à l’étudiant moyen, cette classe de phénomènes fait toujours allusion à une compréhension complète. Un membre de la communauté l’a prouvé en posant une question fascinante: un trou noir peut-il assumer le processus de fusion? Si tel est le cas, un photon pourrait-il trouver son chemin dans ledit trou noir?

Voici juste un avant-goût de la conversation qui a suivi:

Je dois juste suivre ce que les cosmologistes, les astronomes et les physiciens ont dit, et bien sûr ils sont beaucoup plus intelligents que moi. C’est-à-dire que les trous noirs sont créés à la suite de l’implosion d’une étoile qui était si puissante qu’elle a laissé une déchirure ou un «trou» dans le tissu de l’espace-temps. L’attraction gravitationnelle d’un trou noir est si forte que même la lumière ne peut dépasser son horizon d’événements. Donc ma réponse est « non » un photon ne pourrait pas entrer dans un trou noir, car un photon est juste un petit paquet de lumière. – Logicalgal175

Un photon peut voyager au-delà de l’horizon des événements, mais dans un seul sens. Il peut entrer, mais il ne peut pas s’échapper. L’attraction gravitationnelle du trou noir est si puissante que tout ce qui se trouve à l’intérieur de l’horizon des événements devrait pouvoir voyager plus vite que la vitesse de la lumière pour s’échapper. En fait, c’est une définition approximative de ce qu’est l’horizon des événements. Ce n’est pas une chose tangible qui doit être pénétrée, c’est un point de non-retour déterminé par la masse et la densité du trou noir. – VVet1968

Pour en savoir plus sur ce chat fascinant, cliquez ici.

