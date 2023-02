Nouvelle affiche promotionnelle du film Super Mario Bros : quand est-il sorti

Le producteur Images universelles vient de dévoiler une nouvelle affiche promotionnelle pour »Le film Super Mario Bros. », le prochain film d’animation de Atelier d’éclairage du jeu vidéo classique Nintendo qui sortira le 7 avril.

La nouvelle image comprend les personnages principaux du film, avec Mario, Luigi, la princesse Peach et Toad, en plus des méchants de l’histoire tels que Bowser, Kamek et un ennemi Koopa avec une armure faite de la coque bleue détestée de Mario Kart . .

Nous pouvons également voir Donkey Kong, qui bien que n’étant probablement pas un antagoniste en tant que tel dans le film, dans la première bande-annonce, nous pouvions le voir face à Mario, en plus d’être l’un des principaux antagonistes des jeux vidéo classiques Super Mario.

Les personnages inclus dans l’image ne seront pas les seuls à apparaître dans »The Super Mario Bros. Movie », puisque l’apparition de Cranky Kong, l’un des personnages les plus aimés et attendus par les fans, a déjà été confirmée. De la même manière, on peut également voir Foreman Spike, un personnage sombre appartenant à l’histoire de Mario, en plus de Charles Martinetla voix de Mario dans les jeux vidéo, fera plusieurs camées surprises.

»The Super Mario Bros. Movie » sera le premier volet cinématographique de la franchise après que le film d’action en direct sorti en 1993 ait été un flop au box-office. Ces dernières années, Nintendo a connu une croissance dans ses productions cinématographiques, avec »Detective Pikachu », basé sur la populaire franchise Pokémonétant un succès.

Il semble que la société de jeux vidéo souhaite continuer à amener ses franchises vers des adaptations cinématographiques, car il a été rapporté que Nintendo avait acheté un studio d’animation qui s’appellera Nintendo Pictures, afin de réaliser de nouveaux films à l’avenir.

»The Super Mario Bros. Movie » sortira le 7 avril 2023, avec Shigeru Miyamato, le créateur de Super Mario, comme producteur avec Chris Meledandri, le réalisateur et fondateur d’Illumination.