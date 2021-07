Large Total War: le correctif remasterisé de Rome améliore la prise en charge du modding et résout certains problèmes d’interface utilisateur

Depuis avril, des travaux sur Guerre totale: Rome Remastered a été lent et stable de Feral Interactive, mais ce dernier patch (actuellement jouable en version bêta) apporte des modifications importantes au modding et corrige certains des problèmes avec l’interface utilisateur du jeu.

La recréation par Feral de Rome Total War était fidèle et bien exécutée, mais s’il y avait un point sensible chez les fans du jeu original, c’était les changements apportés à l’interface utilisateur. Certains ont adoré les nouveaux changements, tandis que d’autres pensaient que les menus étaient maladroits et difficiles à utiliser. Espérons que ce correctif résout certains de ces problèmes.

Le patch 2.0.2 pour ROME REMASTERED est désormais disponible sur la branche Beta. Cette mise à jour apporte une tonne d’améliorations à l’interface utilisateur et au modding, ainsi que des modifications de l’IA, des corrections audio, de la localisation et des améliorations de la qualité de vie. Retrouvez la liste complète sur le blog de Total War : https://t.co/2dhye8gTQipic.twitter.com/yOw1RqfoS1 – Feral Interactive (@feralgames) 22 juillet 2021

La plupart des menus de campagne et de bataille ont été nettoyés, en particulier sur la carte de campagne. Naviguer entre les colonies, les armées et les différents événements du jeu (comme l’assassinat ou le rachat de marchands) nécessite désormais moins de clics qu’au lancement du jeu. C’est un petit changement, mais le genre de mise à jour de la qualité de vie qui peut faire une grande différence.

Cela étant dit, il n’y a pas d’option pour revenir au jeu à son interface utilisateur d’origine de la guerre totale de Rome d’origine. J’ai gardé un œil sur le Fumer Atelier dans l’espoir que quelqu’un ait publié un mod qui ramène l’ancienne interface utilisateur, mais pas encore de chance.

Cela nous amène au modding. Un grand nombre des plafonds de modding ont été levés, ce qui signifie que les moddeurs peuvent désormais peaufiner et changer le jeu plus considérablement, avec la nouvelle limite maximale de plus de 4 000 000 000 pour les unités, les factions, les ressources, à peu près tout ce qui peut être modifié dans le jeu. C’est énorme.

Certaines des fonctionnalités des deux extensions, Barbarian Invasion et Alexander, sont également importées dans les fichiers des jeux de base pour permettre aux moddeurs de jouer plus facilement avec eux. Cela inclut des choses comme la natation, un meilleur contrôle de l’IA (vous pouvez dire à une faction de ne jamais en attaquer une autre, par exemple) et la religion.

Le support de Feral Interactive pour Rome Remastered a été un peu fragile depuis le lancement, mais ce correctif confirme qu’ils sont au moins prêts à apporter des modifications et des ajustements en fonction des commentaires des joueurs. Bien que le jeu ait reçu des critiques largement favorables, certains fans purs et durs de la Rome originale étaient mécontents de certains des changements et « améliorations » apportés au jeu de base.

Quelle que soit votre position, le nouveau potentiel des moddeurs avec cette mise à jour place l’avenir de Rome Remastered assez fermement entre les mains des joueurs. Si les anciens mods du Seigneur des Anneaux et les mods de révision sont quelque chose à faire, nous pourrions voir de bonnes choses pour Remastered dans les prochains mois. Vous pouvez lire les notes de mise à jour complètes ici.