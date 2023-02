Le bureau obtiendra-t-il un redémarrage ?

Le bureau est l’une des sitcoms les plus acclamées et les plus populaires des 50 dernières années. Parallèlement à des productions telles que Amis, Seinfeld, et La nounou, il a réussi à entrer dans l’histoire grâce à son humour unique et à son format de spectacle exceptionnel. Par conséquent, il ne serait pas surprenant qu’à l’ère des redémarrages et des réveils, nous en voyions de nouvelles histoires.





Cette année marque le dixième anniversaire de la fin de l’émission, et il semble que les dirigeants de NBC veuillent célébrer l’anniversaire significatif de l’un de leurs plus grands succès de l’histoire. Susan Rovner, présidente du contenu de divertissement chez NBCUniversal TV and Streaming, a rejoint le podcast Top 5 de THR TV pour parler de la possibilité de Le bureau fait son retour triomphal :

« Quoi que Greg Daniels veuille faire, je reste à bras ouverts. »

Si ce souhait se réalise, Le bureau pourrait rejoindre des émissions comme Bel Air ou Sauvé par le gongqui fait partie d’une vague de nostalgie lancée par Peacock pour booster sa plateforme, ramenant certaines des productions les plus populaires de NBC Universal pour accompagner leur nouveau contenu original comme celui de Rian Johnson Poker Facequi est déjà devenu un succès sur le service.

En 2019, Bonnie Hammer, présidente de NBC de Digital Enterprises, a déclaré que l’une de ses grandes ambitions était d’obtenir plus Bureau– projets connexes réalisés :

« C’est mon espoir et mon objectif que nous effectuions un redémarrage d’Office. J’espère que nous pourrons comprendre ce que serait ce grand redémarrage. Nous avons des conversations. »





De quoi parle le bureau ?

CNB

Le bureau est une sitcom américaine développée par Greg Daniels, basée sur la série BBC du même nom, créée par Ricky Gervais & Stephen Merchant. Il met en vedette Steve Carell dans Michael Scott, Rainn Wilson dans Dwight Schrute, John Krasinski dans Jim Halpert et Jenna Fischer dans Pam Beesly et se concentre sur la vie quotidienne des employés de la succursale Scranton de la Dunder Mifflin Paper Company.

Bien qu’il s’agisse d’une émission fictive et scénarisée, elle est tournée au format documentaire, avec des personnages reconnaissant souvent la présence des caméras et utilisant des segments de tête parlante, parfois appelés faux documentaires.

La plupart des épisodes se concentrent sur les tentatives de Michael d’être non seulement un bon patron mais aussi un bon ami pour ses employés. Malheureusement, il agit constamment dans le mauvais sens et dit la chose la plus inappropriée possible, devenant exactement le contraire de ce qu’il attend. Le bureau a duré neuf saisons et a reçu les éloges de la critique et du public.