C’est ainsi qu’Adriano Celentano a trollé toute l’Italie dans les années 70: cette chanson « en anglais » a triomphé et ses paroles n’avaient aucun sens

En 1972, le célèbre chanteur italien Adriano Celentano a ri de toute l’Italie. Il l’a fait avec « Prisencolinensinainciusol », un single accrocheur et vivant qui semblait être chanté en anglais et qui est devenu un succès absolu auprès de son public.

Ce que ses fans ne savaient pas, c’est que la langue dans laquelle Celentano chantait n’était pas l’anglais: c’étaient des mots absurdes qui semblaient certainement appartenir à cette langue sans le faire. Apparemment l’artiste Je voulais montrer que les Italiens adoraient toute chanson chantée en anglais, et il avait raison, parce que c’était une grande chanson de l’époque.

Vive l’anglais inventé

Le single, que Celentano a interprété, il a chanté avec sa femme Claudia Mori dans les chœurs, a été publié le 3 novembre 1972 comme un single, mais sera plus tard inclus sur leur album de 1973 « Nostal Rock » comme deuxième piste.

La chanson, très vivante et avec certaines influences d’artistes comme Elvis Presley, voulait être une démonstration de la façon dont les Italiens aimaient toute chanson en anglais. Celentano voulait faire une expérience et il a inventé une lettre qui ressemblait à l’anglais – avec des mots certainement similaires – mais ça n’avait vraiment aucun sens.

Cette chanson est devenue un succès et a démontré la théorie de Celentabo, qui a expliqué plus tard que la chanson soulevait le reflet de «l’incommunicabilité» des temps modernes (de l’époque). L’humour singulier du chanteur était un ingrédient clé pour la raison apparemment réelle, qui n’était autre que de troller tous ses fans et de faire, comme il l’a dit lui-même, « quelque chose qui ne voulait rien dire ».

La chanson a atteint les charts aux États-Unis, en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne, mais curieusement, il a fallu du temps pour devenir un succès en Italie. Il l’a fait deux ans plus tard, lorsque Celentano Il a relancé le thème sur deux programmes télévisés à succès, dont l’un avec Rafaella Carra.

L’histoire était déjà connu de beaucoup depuis des années, quand Cory Doctorow l’a sauvée pour son blog, Boing Boing, mais c’est ces jours-ci qu’il est redevenu viral après un tweet d’un utilisateur nommé Harriet Mold.

Idioglossie: si aucune langue ne sonne bien pour votre chanson, inventez-la

La grande histoire de la chanson de Celentano pas vraiment un cas isolé. Il y a eu d’autres artistes qui ont fini par chanter dans des langues inexistantes sauf peut-être pour eux-mêmes.

Le phénomène est connu sous le nom d’idioglossie. Comme l’explique Wikipedia, ce terme fait référence à « une langue idiosyncratique, inventée et parlée par une ou très peu de personnes qui, dans de nombreux cas, fait référence aux langues privées des jeunes enfants, en particulier des jumeaux. »

L’une des artistes les plus connues pour avoir utilisé ces langages inventés est Lisa Gerrard, dont la chanson « Now we are free », incluse dans la bande originale de « Gladiator » a été chantée dans une langue inventée par elle et qu’il décrit comme « la langue du cœur ».

Un autre cas célèbre est celle du groupe islandais Sigur Rós, qui a sorti un album intitulé « () » en 2002 dans lequel les membres utilisaient une langue qu’ils appelaient vonlenska (en anglais, hopelandic). L’idée était de faire entrer ce charabia absurde dans la mélodie et «agir comme un autre instrument».

Il existe également des cas uniques d’utilisation de ce charabia absurde parmi les artistes espagnols. Probablement l’un des plus connus est celui du fameux ‘Aserejé’, la chanson avec laquelle « le Ketchup » a triomphé en 2002 et dont le refrain a été un mystère pendant 15 ans.

Ce refrain semblait ne rien dire, mais un utilisateur de Twitter a déclaré avoir trouvé la clé de cela, qui n’était rien de plus qu’une traduction phonétique de ‘Rapper’s Delight’, une chanson de The Sugarhill Gang.