Meilleurs jouets de dinosaures pour tous les âges

Quelque chose va-t-il mieux que les enfants et les dinosaures? Si vous avez un jeune dans votre vie qui aime ces bêtes préhistoriques, nous avons des suggestions de jouets qui susciteront leur imagination et leur curiosité. Nous nous sommes concentrés sur les jouets avec avantages éprouvés de l’apprentissage des STEM , comme les opportunités de jeu ouvert et de raisonnement spatial. Et pour le bien des parents mis en quarantaine partout, nous n’avons rien ignoré avec des lumières stroboscopiques et des bruits forts. Quel que soit l’âge du paléontologue en herbe sur votre liste, nous pensons que vous trouverez ici quelque chose qui lui convient.

Meilleure offre de livre sur les dinosaures Livre pop-up Encyclopedia Prehistorica Dinosaurs: 42,99 € 19,50 € chez Amazon Ce superbe livre relié raconte l’histoire de la paléantologie, regorge de complexité et présente certains des dinosaures les plus connus qui prennent vie dans les conceptions contextuelles les plus complexes que nous ayons jamais vues. C’est un produit de qualité supérieure qui bénéficie désormais d’une réduction importante.

Meilleure offre de dinosaures Lego LEGO Jurassic World Dr.Wu’s Lab: L’évasion des bébés dinosaures: 19,99 € 15,99 € chez Amazon Quoi de plus mignon qu’un bébé dinosaure ?? Pour votre paléontologue en herbe, la réponse est probablement «rien». Après avoir suivi les instructions faciles à comprendre, les enfants peuvent imaginer leurs propres histoires de percées scientifiques et d’évasions de dinosaures avec deux figurines – Owen Grady et le Dr Henry Wu – ainsi que des figurines de bébé Triceratops et Ankylosaurus. Et Amazon propose l’ensemble à un prix avantageux.

Meilleure offre de jouets de dinosaures pour les tout-petits Ressources d’apprentissage Steggy the Fine Motor Dino: 14,99 € 7,69 € chez Amazon Recommandé pour les enfants de 18 mois à 4 ans, ce stégosaure en plastique ravira les plus petits avec ses couleurs vives et ses plaques à picots amovibles (appelées « scutes » pour le petit paléontologue). Steggy le Fine Motor Dino comprend 10 écailles numérotées de cinq couleurs vives. À l’heure actuelle, Amazon vend le dino-toy à près de 50% de réduction.

Jouets de dinosaures pour nourrissons et tout-petits (0-2)

Meilleur jouet de dinosaure pour bébés VTech Chomp et Count Dino: 19,82 € sur Amazon Votre bébé peut nourrir cet adorable dinosaure avec l’une des huit pièces aux couleurs vives… et pendant que le dino gronde, il donne des réponses amusantes. En cours de route, votre enfant de 1 à 3 ans apprendra les couleurs, les aliments, les formes et le comptage. Vous pouvez régler le mode de lecture sur «comptage» ou «repas». Et le dinosaure demandera même des morceaux de nourriture particuliers, afin que votre bébé puisse apprendre à identifier quel aliment est quel aliment.

Puzzles de dinosaures: 20,99 € 18,99 € chez Amazon Ces puzzles de dinosaures aux couleurs vives ne sont que le jouet pour motiver votre tout-petit à jouer… et à apprendre. Chacun des six puzzles est fait de pièces de bois aux bords lisses recouverts d’une peinture non toxique. Non seulement les enfants pourront perfectionner leur motricité fine, mais ils apprendront également la résolution de problèmes et un peu de paléontologie. Avec votre aide, ils peuvent reconstituer Tyrannosaurus rex , Tricératops , Oviraptor, Brachiosaure , Parasaurolophus et un Ptérosaure – bien que les ptérosaures aient vécu parmi les dinosaures, ce ne sont pas des dinosaures mais plutôt des reptiles volants.

Décalcomanies murales dinosaures qui brillent dans le noir: 19,69 € 15,75 € chez Amazon Donnez à la chambre de votre tout-petit une sensation de Jurassic Park avec ces décalcomanies de dinosaures qui brillent dans le noir. Même pendant la journée, l’art mural attirera les yeux de bébé avec des couleurs vives. Tous les suspects habituels sont inclus: T. rex, Stegosaurus, Triceratops et plus. Chaque paquet comprend 42 décalcomanies: quatre grands dinosaures, deux arbres, 17 étoiles, quatre nuages, cinq pierres et six plantes de l’ère des dinosaures.

Livre Dino Tails: 16,50 € sur Amazon Les plus jeunes bébés adorent les livres froissés et les textures tactiles, et ce livre doux de JellyCat est parfait. Lisse, floue, froissée – que ce soit le premier livre sur les dinosaures de votre bébé.

Puzzles pour tout-petits en bois de dinosaures: 17,99 € 14,39 € chez Amazon Ces puzzles en bois sont une introduction parfaite à la correspondance des formes pour les tout-petits dès l’âge de 2 ans. Chaque puzzle ne comporte que trois ou quatre pièces, ils sont donc simples à terminer. Ils sont livrés avec leur propre étui de transport pour contenir les pièces et éviter de perdre des pièces. Voir l’offre

SmartMax Mes premiers dinosaures: 21,99 € sur Amazon Les enfants peuvent explorer les dinosaures et les aimants en même temps avec ces pièces mix-and-match pour les enfants de 1 an et plus. L’ensemble comprend 14 pièces qui peuvent construire cinq dinosaures séparés dans n’importe quelle combinaison que votre petit paléontologue préférerait.

Jouets de dinosaures pour enfants d’âge préscolaire (3-4)

Meilleur puzzle de dinosaure pour les tout-petits Puzzle de dinosaures Melissa & Doug: 12,99 € 8,99 € chez Amazon Parfait pour les enfants d’âge préscolaire de 3 ans et plus, ce grand puzzle de sol de 48 pièces présente une multitude de dinosaures dans un décor semblable à un marais. Les pièces sont durables et essuyées pour une réutilisation facile. Voir l’offre

DUPLO Mon premier dinosaure: 3,49 € chez LEGO Ces ensembles simples sont idéaux pour les enfants de 3 ans (et peuvent être appréciés même par les plus jeunes). Les sept pièces incluses peuvent être transformées en quatre dinosaures différents… ou en toute autre créature de l’imagination.

Compteurs de dinosaures de retour dans le temps: 22,99 € 18,64 € chez Amazon Intéressez votre enfant d’âge préscolaire amoureux des dinosaures avec ces jolis compteurs de dinosaures de Learning Resources. Chaque seau est livré avec 72 compteurs de six formes et couleurs différentes. Comptez, triez, additionnez, soustrayez et comparez les nombres pour la littératie en mathématiques et l’apprentissage des couleurs et des formes. Voir l’offre

Maison de dinosaure en peluche: 29,00 € sur Amazon Transportez cinq amis préhistoriques avec cet hôtel de dinosaures en forme d’oeuf. Les enfants peuvent utiliser leur imagination pour jouer avec ces petits dinosaures en peluche et aimeront les ranger dans leur étui de transport lorsqu’ils auront terminé. Voir l’offre

Jouets de construction de dinosaures Kidtastic: 39,99 € 29,99 € chez Amazon À l’aide d’un tournevis et de vis de taille enfant, les enfants peuvent assembler et démonter trois dinosaures différents dans ce kit STEM. Si vous connaissez un enfant qui aime les chantiers de construction et les dinosaures, c’est peut-être le cadeau qu’il vous faut.

Meilleurs jouets de dinosaures pour jeunes enfants (5-7)

Meilleur livre de dinosaures pour enfants National Geographic Little Kids Premier grand livre de dinosaures: 13,45 € sur Amazon Parfaitement adapté à la foule de la maternelle et du début du primaire, ce livre présente des pages de deux pages sur 52 dinosaures différents, regroupés par taille. C’est une lecture à voix haute intéressante pour les pré-lecteurs, tout en étant également accessible aux enfants plus âgés pour qu’ils lisent seuls. Et les adultes peuvent aussi apprendre une chose ou deux. Voir l’offre

À plumes T. rex: 24,93 € sur Amazon Safari, Ltd. a une longue histoire de création de modèles de dinosaures réalistes et précis. Entre 1988 et 2015, l’entreprise a produit des figurines de dinosaures pour la Carnegie Collection, en partenariat avec le Carnegie Museum of Natural History. Malheureusement, la collection Carnegie n’existe plus, mais Safari, Ltd. produit toujours une excellente gamme de créatures préhistoriques, y compris celle-ci. T. rex avec des plumes. Voir l’offre

Kit de fouille d’oeufs Meland Dino: 19,99 € sur Amazon Si seulement les vrais paléontologues l’avaient aussi facile. Après avoir ébréché ces œufs en plâtre, les enfants trouveront à l’intérieur des dinosaures entièrement articulés et prêts à peindre. Assurez-vous que les gardiens des enfants sur votre liste de courses ne craignent pas un peu de désordre, car il est recommandé de faire tremper les œufs en plâtre dans l’eau pendant au moins 10 minutes pour les ramollir avant de laisser les enfants les séparer.

Ensemble de jeu Dinosaure Plus-Plus: 29,71 € sur Amazon Les blocs Plus-Plus sont de petites pièces de construction polyvalentes du Danemark. Cet ensemble comprend 480 pièces et des instructions pour réaliser des duels de dinosaures: un sauropode et un stégosaure. Pour les enfants plus jeunes qui pourraient préférer des pièces plus grandes, Plus-Plus vend un T ricératops trousse fabriqué à partir de ses gros blocs, qui font plus du double de la taille des blocs d’origine.

Kit d’artisanat de dinosaure créatif pour enfants: 29,99 € 16,89 € chez Amazon L’anatomie préhistorique prend vie avec ce kit de pâte à modeler qui comprend trois squelettes de dinosaures. Les enfants peuvent empiler de l’argile (et des yeux qui bougent!) Et créer une peau colorée et texturée pour leur préhistoire Tricératops, T. rex et stégosaure.Voir l’offre

Meilleurs jouets de dinosaures pour les enfants plus âgés (8-10)

LEGO Mighty Dinosaures: 14,99 € 11,99 € chez Amazon Ce kit LEGO astucieux comprend 174 pièces et des instructions pour construire un articulé T. rex. Mieux encore, lorsque votre petit créateur est fatigué du roi des dinosaures, les mêmes pièces peuvent être décomposées et réutilisées pour en faire un Tricératops ou un Ptérodactyle. (Il est temporairement en rupture de stock au moment de la publication, mais nous serions négligents si nous ne vous indiquions pas également ce fantastique Fossile de dinosaure ensemble, qui vous permet de construire votre propre salle LEGO de l’histoire naturelle.)

Affiche de carte murale du monde des dinosaures: 15,99 € sur Amazon Vous connaissez un enfant qui cherche des fossiles dans sa propre cour? Cette affiche murale colorée montre où se trouvent des fossiles de dinosaures sur une carte moderne du monde, ainsi que l’époque à laquelle les créatures vivaient. Voir l’offre

Créé par moi! Kit d’artisanat de figurines de dinosaures: 5,99 € sur Amazon Le kit de bricolage de Melissa & Doug comprend deux figurines de dinosaures en résine solide et six pots de peinture. Les enfants peuvent laisser libre cours à leur imagination – de quelle couleur était Apatosaurus, en tous cas? Voir l’offre

National Geographic Kids Tyrannosaurus Rex Puzzle 3D: 29,99 € à la cible Ce puzzle de 150 pièces comprend un T. rex et une conception lenticulaire 3D qui donne l’impression que le dinosaure bouge si vous le regardez sous différents angles. Voir l’offre