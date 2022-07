Quels films vous devez regarder avant de voir Thor: Love And Thunder

Alors que la liste des films et des séries télévisées de l’univers cinématographique Marvel (MCU) continue de s’allonger, regarder (ou peut-être revoir) des films pertinents avant une nouvelle sortie peut sembler écrasant. Terrifiant même.

Compte tenu de l’interdépendance de tous les films et séries MCU, il est assez essentiel de vous assurer de tout regarder afin de pouvoir comprendre les références du film et les arcs complexes des personnages.

Heureusement pour les fans excités pour la prochaine Thor : Amour et tonnerreréalisé une fois de plus par Taika Waititi, les fans n’ont qu’à regarder sept des 35 films et séries MCU.

Nous l’avons tous fait pour Spiderman : Pas de retour à la maison et nous pouvons tous recommencer.

Cependant, ce ne sont pas seulement les films solo qui nécessitent un second visionnage.

Thor : Amour et tonnerre sert de début potentiel aux histoires cosmiques de la phase 4 du MCU, qui comprendront gardiens de la Galaxie Vol. 3et, par conséquent, le film sera important pour établir ce qui va arriver.

Cependant, contrairement au dernier film MCU, Doctor Strange dans le multivers de la folie, Thor : Amour et tonnerre n’est pas fortement lié ou dépendant des événements précédents de la phase 4, et se concentrera plutôt sur la progression du personnage individuel de Thor.

Alors, quels sont les 7 films que vous devez regarder avant la sortie de Thor : Amour et tonnerre le 6 juillet ?

Thor marque les débuts de Chris Hemsworth en tant que dieu du tonnerre, présentant ainsi le personnage aux téléspectateurs et établissant son importance dans le MCU.

Le film présente également aux téléspectateurs des personnages de soutien importants, notamment le favori des fans Loki (Tom Hiddleston), son père Odin (Anthony Hopkins), sa mère Frigga (Rene Russo), son meilleur ami Heimdall (Idris Elba) et, surtout pour Amour et tonnerreson amour Jane Foster (Natalie Portman).

Les Vengeurs voit Thor mettre de côté son ego divin et travailler avec une équipe pour la première fois; une étape importante dans la croissance du personnage qui l’amène à travailler avec les Gardiens de la Galaxie dans des films ultérieurs.

Bien que n’étant pas un favori parmi les fans du MCU, Thor: Le Monde des Ténèbres explore plus en détail la relation amoureuse entre Thor et Jane Foster.

C’est aussi la dernière apparition de Foster avant de devenir Thor dans Thor : Amour et tonnerrece qui rend sa visualisation absolument essentielle.

Crédit : Merveille

gardiens de la Galaxie

La première gardiens de la Galaxie le film marque les débuts du groupe de super-héros cosmiques bien-aimé. Le film a aidé à dévoiler le lien de Thanos avec Gamora et Nebula, et ouvre la voie au retour épique de Thanos dans Avengers : guerre à l’infini.

Thor : Ragnarok est le premier film de Thor réalisé par Taika Waititi, et voit l’histoire de Thor et le ton général de ses films autonomes, allant dans une direction différente (bien que remarquablement plus drôle et plus engageante) que ses précédents films solo avaient tenté d’établir.

Le nouveau ton comique de Thor : Ragnarok est une réinitialisation appréciée et indispensable pour le personnage.

Le film présente également Valkyrie (Tessa Thompson), avant son retour dans Thor : Amour et tonnerreainsi que les personnages Korg et Meik, tout en se plongeant un peu dans la rupture malheureuse de Thor et Jane.

Les événements sismiques de Avengers : guerre à l’infini entraîner un changement radical dans le caractère de Thor.

La dépression de Thor, explorée plus loin dans Fin du jeuest le résultat des événements de ce film.

Le dieu du tonnerre regarde Thanos tuer Loki, Heimdall et la moitié des Asgardiens restants, avant de ne pas tuer Thanos lui-même en décidant de ne pas viser sa tête.

Cependant, ce film voit également Thor faire équipe avec les Gardiens de la Galaxie pour la première fois, une relation qui continuera à se jouer dans Thor : Amour et tonnerre.

Suite aux événements de Guerre à l’infinila dépression de Thor le voit prendre du poids et douter de sa valeur et de sa position de héros.

Avengers : Fin de partie a exploré le voyage de Thor pour redécouvrir quel genre de dieu et de roi il veut être, avant de finalement remettre le règne du roi d’Asgard à Valkyrie.

Avengers : Fin de partieLa fin de Thor voit également Thor quitter la Terre pour rejoindre les Gardiens de la Galaxie.

Film bonus : Gardiens de la Galaxie 2

Rien d’autre que de mieux connaître ce groupe sain et hétéroclite de gardiens de l’espace (et de rencontrer Mantis, bien sûr).