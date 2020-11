La reine des échecs a enflammé la passion du jeu sur Twitch – les joueuses les plus intéressantes

La reine des échecs est la dernière série Netflix qui a su faire parler d’elle-même partout dans le monde. Avec plus de 62 millions d’utilisateurs à l’écoute de sa disponibilité sur la plate-forme (et donc un nombre probablement beaucoup plus grand de téléspectateurs), le travail mettant en vedette le prodige des échecs Beth Harmon a été salué par beaucoup et a contribué à raviver une passion collective pour le jeu d’échecs jamais vu ces dernières années. Le résultat est visible sur une autre plateforme dédiée au streaming en ligne, à savoir Twitch: ils sont en fait sur le portail appartenant à Amazon augmentation des vues de la chaîne dirigé par certains des joueurs les plus prometteurs du monde entier.

En fait, la passion pour les échecs est déjà explosé depuis quelque temps, au moins sur Twitch, complices d’une part du verrouillage du coronavirus, et d’autre part une activité d’influenceur et de streamer de plus en plus intense culminant dans les leçons données par le champion américain Hikaru Nakamura (Grand Maître à 15 ans) à certains vrais et propres célébrités du portail. Le nombre d’heures passées à regarder des parties d’échecs jouées en ligne sur Twitch a doublé de mois en mois tout au long du premier semestre 2020, et dans les mois à venir, grâce au succès de The Queen of Chess, il ne fera qu’augmenter.

LA canaux plus intéressants gérés par les joueurs la même plateforme de streaming les a signalés ces jours-ci. Celui de Briziana part d’Australie; avec plus de 16 000 abonnés actifs, il diffuse des échecs en direct et d’autres jeux vidéo à des moments où d’autres chaînes sont souvent en panne. Environ 35 000 followers suivent la chaîne d’Anna Cramling, fille de deux Grands Maîtres et promesse d’échecs de seulement 18 ans. La plus populaire, cependant, est la chaîne d’Anna_Chess, ancienne joueuse de niveau olympique et grand maître hongrois qui – avec plus de 55 000 followers – dispense des conseils et des encouragements à quiconque souhaite aborder le monde des échecs.