Le développeur derrière l’incroyable Leviathan Axe de God of War est malheureusement décédé

George Mawle, un ancien ingénieur de gameplay chez Sony Santa Monica Studio qui est crédité de la manipulation derrière Leviathan Axe et Blades of Chaos de God of War, est malheureusement décédé jeudi dernier. Des hommages ont été rendus sur les réseaux sociaux depuis, avec le responsable de la conception de combat Mihir Sheth lui attribue un rôle important dans l’ingénierie derrière la sensation des deux armes emblématiques.

« Chez SMS, il a travaillé sur l’armement, la navigation, les systèmes RPG de Kratos, une myriade de comportements de combat, des améliorations du système de script pour responsabiliser les concepteurs, et bien plus encore. C’était un vétéran de l’équipe qui a joué un rôle énorme dans la clôture le jeu et écraser les bugs. » George a pris le surnom de « Furious George » grâce à son engagement à mener une idée à terme, alors que Sheth explique comment poursuivre des projets parallèles dans la cuisine, la menuiserie et les films faits maison.

Récemment, l’un des meilleurs développeurs de jeux avec qui j’ai travaillé et une légende absolue de Santa Monica Studio est décédé. Il s’appelait George Mawle. Il était l’un des gars les plus gentils et les plus sincères que je connaisse. Il est à gauche sur cette photo des récompenses du jeu. Excité comme toujours. pic.twitter.com/oFiC4w0lQz – Sam Handrick (@MDSVeritas) 4 septembre 2021

Il semble que George considérait God of War comme le sommet de sa carrière professionnelle, car Sheth explique comment « il n’aurait jamais pensé qu’il travaillerait sur un jeu et une fonctionnalité si appréciée dans sa carrière de hauts et de bas. Il le répéterait à l’improviste, deux ans plus tard. « Nous avons vraiment bien fait, n’est-ce pas ? ». La carrière de George dans le développement de jeux a duré plus de 20 ans, mais il a quitté Sony Santa Monica Studio il y a quelques mois.

Aux côtés de God of War, il a également travaillé sur Yaiba : Ninja Gaiden Z, Prototype 2, Le crash des Titans, et Scarface : Le monde est à vous, entre autres.

Il y a beaucoup plus que je peux dire, comme je suis sûr que c’est le cas avec beaucoup d’autres personnes avec qui il a travaillé. J’aimerais que d’autres partagent dans les commentaires. Les jeux sont créés par des gens, et nous en avons tous perdu un bon jeudi. Tu vas nous manquer mon grand. pic.twitter.com/CR4go6tgDc – Mihir Sheth (@youtheremehere) 4 septembre 2021

RIP George Mawle.